إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم بالضفة الغربية

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، قال فيه إن "التفجير استهدف دورية عسكرية قرب حاجز "يتساني عوز" عند مدخل المدينة".وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا أمنيا على المدينة وبدء عمليات إغلاق وتفتيش في المنطقة للبحث عن مشتبه بهم يمكن أن يكون لهم صلاة بالتفجير.وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن العملية، وقالت في بيان، إن "الانفجار وقع باستخدام عبوة ناسفة معدة مسبقا من نوع "شجاع - 1"، مشيرة إلى أنها "استهدفت آلية عسكرية من نوع "نمر" وتسبب في إخراجها عن الخدمة إضافة إلى تحقيق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين".وقبل أيام، نفذ مسلحان فلسطينيان هجوم بالأسلحة النارية في مدينة القدس، نتج عنه مقتل 7 إسرائيليين، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، بالتتزامن مع الحرب الواسعة، التي يشنها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 64 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى 163 ألف مصاب.
أصيب جنديان إسرائيليان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية عند مدخل مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بينما تبنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" العملية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، قال فيه إن "التفجير استهدف دورية عسكرية قرب حاجز "يتساني عوز" عند مدخل المدينة".
وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا أمنيا على المدينة وبدء عمليات إغلاق
وتفتيش في المنطقة للبحث عن مشتبه بهم يمكن أن يكون لهم صلاة بالتفجير.
وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن العملية، وقالت في بيان، إن "الانفجار وقع باستخدام عبوة ناسفة معدة مسبقا من نوع "شجاع - 1"، مشيرة إلى أنها "استهدفت آلية عسكرية
من نوع "نمر" وتسبب في إخراجها عن الخدمة إضافة إلى تحقيق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين".
وقبل أيام، نفذ مسلحان فلسطينيان هجوم بالأسلحة النارية في مدينة القدس، نتج عنه مقتل 7 إسرائيليين، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، بالتتزامن مع الحرب الواسعة، التي يشنها على قطاع غزة،
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 64 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى 163 ألف مصاب.