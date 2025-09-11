إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/إصابة-جنديين-إسرائيليين-في-انفجار-عبوة-ناسفة-قرب-طولكرم-بالضفة-الغربية-1104753422.html
إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم بالضفة الغربية
إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أصيب جنديان إسرائيليان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية عند مدخل مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بينما تبنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T14:50+0000
2025-09-11T14:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092223795_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a2553351688d7ab551a551807fa3249.jpg
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، قال فيه إن "التفجير استهدف دورية عسكرية قرب حاجز "يتساني عوز" عند مدخل المدينة".وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا أمنيا على المدينة وبدء عمليات إغلاق وتفتيش في المنطقة للبحث عن مشتبه بهم يمكن أن يكون لهم صلاة بالتفجير.وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن العملية، وقالت في بيان، إن "الانفجار وقع باستخدام عبوة ناسفة معدة مسبقا من نوع "شجاع - 1"، مشيرة إلى أنها "استهدفت آلية عسكرية من نوع "نمر" وتسبب في إخراجها عن الخدمة إضافة إلى تحقيق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين".وقبل أيام، نفذ مسلحان فلسطينيان هجوم بالأسلحة النارية في مدينة القدس، نتج عنه مقتل 7 إسرائيليين، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، بالتتزامن مع الحرب الواسعة، التي يشنها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 64 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى 163 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20250301/حماس-هدم-الاحتلال-الإسرائيلي-للمنازل-في-طولكرم-انتهاك-خطير-للقانون-الدولي-1098295328.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092223795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_242880e59a6e25814eb80e60c0c170ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم بالضفة الغربية

14:50 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
أصيب جنديان إسرائيليان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية عند مدخل مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بينما تبنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" العملية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، قال فيه إن "التفجير استهدف دورية عسكرية قرب حاجز "يتساني عوز" عند مدخل المدينة".
وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا أمنيا على المدينة وبدء عمليات إغلاق وتفتيش في المنطقة للبحث عن مشتبه بهم يمكن أن يكون لهم صلاة بالتفجير.
صورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي
1 مارس, 14:42 GMT
وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن العملية، وقالت في بيان، إن "الانفجار وقع باستخدام عبوة ناسفة معدة مسبقا من نوع "شجاع - 1"، مشيرة إلى أنها "استهدفت آلية عسكرية من نوع "نمر" وتسبب في إخراجها عن الخدمة إضافة إلى تحقيق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين".
وقبل أيام، نفذ مسلحان فلسطينيان هجوم بالأسلحة النارية في مدينة القدس، نتج عنه مقتل 7 إسرائيليين، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، بالتتزامن مع الحرب الواسعة، التي يشنها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 64 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى 163 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала