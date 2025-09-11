https://sarabic.ae/20250911/السلطات-الأسترالية-تحقق-مع-مؤثر-أمريكي-بسبب-فيديوهات-خطيرة-لمصارعة-تماسيح-برية-فيديو-1104742656.html
السلطات الأسترالية تحقق مع "مؤثر" أمريكي بسبب فيديوهات خطيرة لمصارعة تماسيح برية.. فيديو
بدأت السلطات الأسترالية تحقيقا مع "المؤثر" الأمريكي (الإنفلونسر) مايك هولستون، المعروف على الإنترنت باسم "therealtarzann"، بعد نشره مقاطع فيديو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تُظهره وهو يصارع تماسيح برية في ولاية كوينزلاند.
ووصفت السلطات هذه التصرفات بأنها "خطيرة للغاية وغير قانونية"، محذرة من فرض عقوبات صارمة، وفقا لـ"هيئة الإذاعة الأسترالية".
ونقلت صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية أن هولستون ظهر في سلسلة مقاطع فيديو وهو عاري الصدر، يتصارع مع تماسيح المياه المالحة والعذبة.
وفي إحدى الفيديوهات، يظهر هولستون وهو يغوص في الماء ليخرج ممسكا بتمساح من عنقه، بينما يبدو ذراعه ينزف، معلقا: "هو أمسك بي، لكنني أمسكته".
ودافع هولستون عن تصرفاته، مدعيا أن الفيديوهات تهدف إلى التعليم والتوعية، لكنها أثارت غضبا واسعا في أستراليا
.
وأشارت السلطات إلى أن التدخل في حياة التماسيح، خاصة تماسيح المياه المالحة، قد يعرض مرتكبيه لغرامة تصل إلى 37,500 دولار أسترالي (ما يعادل نحو 24,800 دولار أمريكي).
وأكدت السلطات الأسترالية أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرا كبيرا وتنتهك القوانين، مشيرة إلى أنها تدرس فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات، لردع أي شخص عن تكرار هذا السلوك.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها تصرفات مؤثرين جدلا في أستراليا. ففي مارس/آذار الماضي، أثارت مؤثرة أمريكية غضبا مماثلا بعد نشرها مقطع فيديو يُظهرها وهي تزعج صغير وومبات، وهو حيوان محمي ضمن الحياة البرية
الأسترالية المعروفة بتنوعها الفريد وحساسيتها.