رئيس الأركان الإيراني: إيران وقواتها المسلحة تقف إلى جانب قطر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الأركان الإيراني: إيران وقواتها المسلحة تقف إلى جانب قطر
رئيس الأركان الإيراني: إيران وقواتها المسلحة تقف إلى جانب قطر

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، عبد الرحيم موسوي، أن إيران تقف بكامل قواها إلى جانب دولة قطر حكومة وشعبا وقوات مسلحة، مشددا على أن العدوان الذي تعرضت له قطر لم يكن ليحدث لولا التنسيق والموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت تصريحات موسوي خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، عقب العدوان الذي تعرضت له الدوحة من قبل الكيان الصهيوني، وفقا لوكالة أنباء "فارس".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
11:31 GMT
وفي مستهل الاتصال ندد موسوي بشدة بالهجوم الإسرائيلي، واصفا إياه بـ"العمل الإجرامي والمدان"، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين الإيرانيين أعلنوا رفضهم لهذا الاعتداء منذ اللحظة الأولى.
كما لفت إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس الإيراني بزشكيان مع أمير دولة قطر، مؤكدا أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أدانت بدورها هذا الهجوم في بيان رسمي.
وأضاف موسوي: "العلاقات بين طهران والدوحة كانت دائما قائمة على أواصر الأخوة، ولن نترك الشعب القطري وحيدا في مواجهة الأعداء، خاصة الكيان الصهيوني الذي يعتبر المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة".
وحذّر رئيس الأركان الإيراني من الدور الغربي، قائلا إن "الدعم الأمريكي والغربي المستمر للكيان الصهيوني، خاصة في قمع الشعب الفلسطيني، هو السبب في تماديه وجرأته على شن مثل هذه الاعتداءات".
وأضاف: "لولا هذا الدعم، لما تمكن الكيان من الاستمرار أو القيام بعدوانه على قطر". وأكد موسوي استعداد القوات المسلحة الإيرانية للتعاون الكامل مع الجانب القطري على جميع المستويات، مشددا على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل إلى جانب قطر حتى النهاية".
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نتضامن مع قطر ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات تل أبيب
11:21 GMT
من جانبه، وصف سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الهجوم الإسرائيلي على بلاده بأنه "عمل إرهابي وطعنة في الظهر"، مؤكدا أن الاعتداء جاء في توقيت حساس تزامن مع محادثات تهدف للوصول إلى تسوية سلمية لقضية غزة، جرت بناء على طلب وتنسيق من مختلف الأطراف.
وقال سعود إن "إسرائيل أثبتت مرة أخرى أنها لا تلتزم بأي قواعد أو مبادئ دولية، وأن هذا الهجوم يُعد تجاوزا واضحا لكل الخطوط الحمراء".
كما أعرب عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها، سواء في هذا الحادث أو خلال المحطات السابقة، مشيرا إلى أهمية استمرار التشاور بين البلدين للتوصل إلى حلول عملية تضمن أمن واستقرار المنطقة.
واختتم المسؤول القطري حديثه بالتأكيد على أهمية اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المرتقب، معربا عن أمله بأن يُحقق نتائج ملموسة تعكس أثرها على الأرض، وأن تلزم إسرائيل بالتوقف عن سياساتها العدوانية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الدوحة لتأكيد تضامن بلاده مع قطر إزاء الهجوم الإسرائيلي
10:09 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
