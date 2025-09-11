https://sarabic.ae/20250911/طائرات-مسيرة-أوكرانية-تهاجم-مركز-تدريب-بمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1104759494.html
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مركز تدريب بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
وجاء في بيان المكتب الصحفي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نتيجة لهجوم شنته طائرات مسيرة للعدو، تعرض مركز تدريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم لهجوم".وأكد المكتب الصحفي التابع للمحطة أن "هذا الهجوم الاستفزازي على مركز التدريب، عمل آخر بالغ الخطورة وغير مقبول إطلاقا، يهدف إلى ترهيب الأفراد وزعزعة استقرار الوضع. إن الهجوم على منشأة بالغة الأهمية للحفاظ على أعلى مؤهلات لدى الأفراد، يظهر تجاهل المعتدي التام لمعايير الأمن الدولية".ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
أفاد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيرة أوكرانية، هاجمت مركز تدريب تابع للمحطة، مشيرًا إلى أنه لم تقع إصابات بين العاملين في المحطة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نتيجة لهجوم شنته طائرات مسيرة للعدو، تعرض مركز تدريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم لهجوم".
وتابع: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية المبنى "ج"، الذي يضم جهاز محاكاة فريدا بالحجم الكامل يستخدم لتدريب الكوادر التشغيلية في قاعات المفاعل. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات بين العاملين في المحطة".
وأكد المكتب الصحفي التابع للمحطة أن "هذا الهجوم الاستفزازي على مركز التدريب، عمل آخر بالغ الخطورة وغير مقبول إطلاقا، يهدف إلى ترهيب الأفراد وزعزعة استقرار الوضع. إن الهجوم على منشأة بالغة الأهمية للحفاظ على أعلى مؤهلات لدى الأفراد، يظهر تجاهل المعتدي التام لمعايير الأمن الدولية".
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة
.