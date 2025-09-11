عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مركز تدريب بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مركز تدريب بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مركز تدريب بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيرة أوكرانية، هاجمت مركز تدريب تابع للمحطة، مشيرًا إلى أنه لم تقع إصابات بين العاملين في المحطة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نتيجة لهجوم شنته طائرات مسيرة للعدو، تعرض مركز تدريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم لهجوم".

وتابع: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية المبنى "ج"، الذي يضم جهاز محاكاة فريدا بالحجم الكامل يستخدم لتدريب الكوادر التشغيلية في قاعات المفاعل. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات بين العاملين في المحطة".

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحقق تقدما وتدخل بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه- روغوف
9 سبتمبر, 04:54 GMT
وأكد المكتب الصحفي التابع للمحطة أن "هذا الهجوم الاستفزازي على مركز التدريب، عمل آخر بالغ الخطورة وغير مقبول إطلاقا، يهدف إلى ترهيب الأفراد وزعزعة استقرار الوضع. إن الهجوم على منشأة بالغة الأهمية للحفاظ على أعلى مؤهلات لدى الأفراد، يظهر تجاهل المعتدي التام لمعايير الأمن الدولية".

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.

ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية
