كيف نتعامل مع اكتئاب الخريف؟.. نصائح من معالج نفسي
كيف نتعامل مع اكتئاب الخريف؟.. نصائح من معالج نفسي
في الخريف، يعاني بعض الناس من اكتئاب وخمول، يُعرف باسم اكتئاب الخريف، يقدم المعالج النفسي الروسي أنطون فولكوف نصائح لكيفية التعامل مع هذه الحالة والحفاظ على...
مع حلول فصل الخريف، يعاني كثير من الناس من انخفاض ملحوظ في المزاج والطاقة والدافعية، وهي حالة تسمى غالبا اكتئاب الخريف أو الاضطراب العاطفي الموسمي، ويتميز بأعراض تشمل القلق والخمول والانسحاب من الأنشطة المعتادة.ينتج الاكتئاب الخريفي بشكل كبير عن اختلال التوازن الهرموني الناجم عن قلة ضوء النهار، فقلة التعرض لضوء الشمس تقلل من إنتاج الناقلات العصبية المحسنة للمزاج، الدوبامين والسيروتونين، بينما يزيد من هرمون التوتر الكورتيزول، تسهم هذه التحولات الهرمونية في الشعور باللامبالاة وانخفاض المرونة العاطفية، حسب ماورد في موقع "مير24".إن التخطيط لأنشطة هادفة وممتعة خلال الموسم، مثل الحفلات الموسيقية، والمعارض، أو مشاهدة الأفلام، يمكن أن يخفف من الرتابة ويحفز التفاعل الإيجابي.كما ينصح بتقليل التعرض للأخبار السلبية والحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القلق والمقارنات الاجتماعية غير الصحية، ومن الضروري التمييز بين انخفاض المزاج الطبيعي والاكتئاب السريري.ووفقا للخبيرة الروسية لاريسا أوفشارينكو، فإن السمة المميزة للاكتئاب تشمل انخفاضا ملحوظا في الوظائف البدنية والإدراكية، وعدم القدرة على الاستمتاع بالحياة.وفي الحالات الشديدة أو المُستمرة، قد توصف أدوية مضادة للاكتئاب، إلى جانب تقييم نقص "فيتامين د"، الذي يمكن أن يؤثر أيضا على تنظيم المزاج.مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
في الخريف، يعاني بعض الناس من اكتئاب وخمول، يُعرف باسم اكتئاب الخريف، يقدم المعالج النفسي الروسي أنطون فولكوف نصائح لكيفية التعامل مع هذه الحالة والحفاظ على مزاج إيجابي.
مع حلول فصل الخريف، يعاني كثير من الناس من انخفاض ملحوظ في المزاج والطاقة والدافعية، وهي حالة تسمى غالبا اكتئاب الخريف أو الاضطراب العاطفي الموسمي، ويتميز بأعراض تشمل القلق والخمول والانسحاب من الأنشطة المعتادة.
ينتج الاكتئاب الخريفي بشكل كبير عن اختلال التوازن الهرموني الناجم عن قلة ضوء النهار، فقلة التعرض لضوء الشمس تقلل من إنتاج الناقلات العصبية المحسنة للمزاج، الدوبامين والسيروتونين، بينما يزيد من هرمون التوتر الكورتيزول، تسهم هذه التحولات الهرمونية في الشعور باللامبالاة وانخفاض المرونة العاطفية، حسب ماورد في موقع "مير24".

يؤكد المعالج فولكوف أهمية النشاط البدني المنتظم كحجر أساس لاستعادة التوازن الكيميائي الحيوي، فالمشي في الهواء الطلق، وممارسة اليوغا، والسباحة، يمكن أن يرفع مستويات الدوبامين والسيروتونين بشكل طبيعي، كما أن العلاجات التكميلية لتخفيف التوتر، مثل الساونا، والتدليك، والحمامات الساخنة، تدعم الصحة النفسية من خلال خفض مستوى الكورتيزول.

إن التخطيط لأنشطة هادفة وممتعة خلال الموسم، مثل الحفلات الموسيقية، والمعارض، أو مشاهدة الأفلام، يمكن أن يخفف من الرتابة ويحفز التفاعل الإيجابي.
كما ينصح بتقليل التعرض للأخبار السلبية والحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القلق والمقارنات الاجتماعية غير الصحية، ومن الضروري التمييز بين انخفاض المزاج الطبيعي والاكتئاب السريري.
ووفقا للخبيرة الروسية لاريسا أوفشارينكو، فإن السمة المميزة للاكتئاب تشمل انخفاضا ملحوظا في الوظائف البدنية والإدراكية، وعدم القدرة على الاستمتاع بالحياة.

وتشمل العلاجات العلمية المعتمدة للاضطراب العاطفي الموسمي، العلاج بالضوء الساطع، الذي يحاكي التعرض الطبيعي لأشعة الشمس لإعادة ضبط الإيقاعات اليومية ورفع مستويات المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالمزاج.

وفي الحالات الشديدة أو المُستمرة، قد توصف أدوية مضادة للاكتئاب، إلى جانب تقييم نقص "فيتامين د"، الذي يمكن أن يؤثر أيضا على تنظيم المزاج.
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
