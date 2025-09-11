https://sarabic.ae/20250911/كيف-نتعامل-مع-اكتئاب-الخريف؟-نصائح-من-معالج-نفسي--1104721590.html

كيف نتعامل مع اكتئاب الخريف؟.. نصائح من معالج نفسي

مع حلول فصل الخريف، يعاني كثير من الناس من انخفاض ملحوظ في المزاج والطاقة والدافعية، وهي حالة تسمى غالبا اكتئاب الخريف أو الاضطراب العاطفي الموسمي، ويتميز بأعراض تشمل القلق والخمول والانسحاب من الأنشطة المعتادة.ينتج الاكتئاب الخريفي بشكل كبير عن اختلال التوازن الهرموني الناجم عن قلة ضوء النهار، فقلة التعرض لضوء الشمس تقلل من إنتاج الناقلات العصبية المحسنة للمزاج، الدوبامين والسيروتونين، بينما يزيد من هرمون التوتر الكورتيزول، تسهم هذه التحولات الهرمونية في الشعور باللامبالاة وانخفاض المرونة العاطفية، حسب ماورد في موقع "مير24".إن التخطيط لأنشطة هادفة وممتعة خلال الموسم، مثل الحفلات الموسيقية، والمعارض، أو مشاهدة الأفلام، يمكن أن يخفف من الرتابة ويحفز التفاعل الإيجابي.كما ينصح بتقليل التعرض للأخبار السلبية والحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القلق والمقارنات الاجتماعية غير الصحية، ومن الضروري التمييز بين انخفاض المزاج الطبيعي والاكتئاب السريري.ووفقا للخبيرة الروسية لاريسا أوفشارينكو، فإن السمة المميزة للاكتئاب تشمل انخفاضا ملحوظا في الوظائف البدنية والإدراكية، وعدم القدرة على الاستمتاع بالحياة.وفي الحالات الشديدة أو المُستمرة، قد توصف أدوية مضادة للاكتئاب، إلى جانب تقييم نقص "فيتامين د"، الذي يمكن أن يؤثر أيضا على تنظيم المزاج.مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز

