لأول مرة… شابة سورية في نهائي كأس العالم للطيران الشراعي

في إنجاز غير مسبوق، شاركت الشابة السورية يارا خضير، في نهائي بطولة كأس العالم للطيران الشراعي التي أقيمت في مدينة واسركوبه – غيرسفيلد في ألمانيا، لتكون بذلك... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، عبّرت يارا عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن "تسجيل اسم سوريا في مثل هذه البطولات العالمية هو لحظة تاريخية، تمثل بداية جديدة لحضور سوري في واحدة من أكثر الرياضات دقة وخطورة على مستوى العالم".وتابعت: "رغم التحديات اللوجستية والغياب شبه الكامل للبنية التحتية الرياضية المتخصصة في سوريا، استطاعت بجهود فردية، حيث خضعت لتدريبات مكثفة على مدار عامين كاملين في كل من الإمارات ولاحقا في تركيا ، حتى وصلت إلى مستوى يؤهلني للمشاركة في بطولة العالم، وهو ما يعد إنجازًا شخصيًا ومؤسساتيًا في آن واحد".وأكدت يارا أن "رياضة الطيران الشراعي من أخطر الرياضات الجوية، نظرًا لما تتطلبه من دقة عالية في التحكم، وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة في ظروف جوية متغيرة، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالهبوط في مناطق غير مهيأة. ومع ذلك، قررت تحدي تلك المخاطر، وأثبتت أن الإصرار والتمرين المنهجي قادران على تحويل الحلم إلى واقع، حتى في ظل غياب الدعم المؤسسي".وختمت يارا حديثها: "هذا الإنجاز لا يعتبر إنجازًا رياضيًا فقط، بل هو أيضًا رسالة أمل بأن سوريا قادرة على العودة إلى الساحة الدولية من بوابة الرياضة، وأن الشباب السوري يملك من الإرادة والكفاءة ما يؤهله لتمثيل بلاده في أصعب وأدق المحافل العالمية".وكانت يارا خضير دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العام الماضي بعد تحقيقها أطول مسافة سبليت بين دراجتين متحركتين، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي لـ"غينيس" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

