"هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي
تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مكالمة فيديو من "هاكر" تركي، فبدأ الأخير بشتمه قبل أن يُغلق كاتس الخط في وجهه.
والتقط "الهاكر" التركي، "لقطة شاشة" لكاتس أثناء الاتصال، ونشرها على الإنترنت مصحوبة برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويحتفظ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، برقم هاتفه منذ سنوات، على الرغم من تسريبه للعامة سابقا.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي "آلاف رسائل الكراهية والتهديدات بالقتل بعد المكالمة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال يوم الاثنين الماضي، إن "إسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة بهدف هزيمة حركة حماس بشكل حاسم"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ الخطط التي وضعها للحرب في غزة".
وأضاف كاتس، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل توجّه إنذارا نهائيا لعناصر "حماس" في غزة وخارجها بضرورة إطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح وإلا عاصفة هائلة ستضرب سماء القطاع اليوم".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، "حماس" من أنه "في حال عدم تنفيذ ذلك، فإن غزة ستواجه الدمار الكامل"، على حد وصفه.
وأشار الوزير إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع نطاق المناورات العسكرية"، مؤكدًا أن الهدف هو "القضاء على القدرات القتالية لحماس وإنهاء تهديدها".
وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرًا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى.
ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.