"هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي
"هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي
تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مكالمة فيديو من "هاكر" تركي، فبدأ الأخير بشتمه قبل أن يُغلق كاتس الخط في وجهه. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T19:29+0000
2025-09-11T19:29+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52c0d5b01a18fa8b91b87e80bf96bc2e.jpg
والتقط "الهاكر" التركي، "لقطة شاشة" لكاتس أثناء الاتصال، ونشرها على الإنترنت مصحوبة برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويحتفظ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، برقم هاتفه منذ سنوات، على الرغم من تسريبه للعامة سابقا.ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي "آلاف رسائل الكراهية والتهديدات بالقتل بعد المكالمة".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال يوم الاثنين الماضي، إن "إسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة بهدف هزيمة حركة حماس بشكل حاسم"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ الخطط التي وضعها للحرب في غزة".وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، "حماس" من أنه "في حال عدم تنفيذ ذلك، فإن غزة ستواجه الدمار الكامل"، على حد وصفه.وأشار الوزير إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع نطاق المناورات العسكرية"، مؤكدًا أن الهدف هو "القضاء على القدرات القتالية لحماس وإنهاء تهديدها".وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
إسرائيل
"هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي

تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مكالمة فيديو من "هاكر" تركي، فبدأ الأخير بشتمه قبل أن يُغلق كاتس الخط في وجهه.
والتقط "الهاكر" التركي، "لقطة شاشة" لكاتس أثناء الاتصال، ونشرها على الإنترنت مصحوبة برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويحتفظ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، برقم هاتفه منذ سنوات، على الرغم من تسريبه للعامة سابقا.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي "آلاف رسائل الكراهية والتهديدات بالقتل بعد المكالمة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال يوم الاثنين الماضي، إن "إسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة بهدف هزيمة حركة حماس بشكل حاسم"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ الخطط التي وضعها للحرب في غزة".
وأضاف كاتس، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل توجّه إنذارا نهائيا لعناصر "حماس" في غزة وخارجها بضرورة إطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح وإلا عاصفة هائلة ستضرب سماء القطاع اليوم".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، "حماس" من أنه "في حال عدم تنفيذ ذلك، فإن غزة ستواجه الدمار الكامل"، على حد وصفه.
وأشار الوزير إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع نطاق المناورات العسكرية"، مؤكدًا أن الهدف هو "القضاء على القدرات القتالية لحماس وإنهاء تهديدها".
وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرًا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى.
ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
