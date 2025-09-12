https://sarabic.ae/20250912/إصابة-طفل-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1104767241.html
إصابة طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية اربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T02:28+0000
2025-09-12T02:28+0000
2025-09-12T02:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547155_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_be1a0e686748032f77bc93a6c92b4de1.jpg
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "سجلت الممثلية اربع واقعات قصف من قبل( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 4 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.كما أفادت الإدارة بإصابة طفل آخر نتيجة قصف غورلوفكا يوم 10 سبتمبر/ أيلول.يذكر في اليوم السابق تم تسجيل ست واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6f9d37d839674fd5fb00ecea009e1e3.jpg
إصابة طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية اربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "سجلت الممثلية اربع واقعات قصف من قبل( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 4 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات
.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد، طفل من مواليد عام 2010.
كما أفادت الإدارة بإصابة طفل آخر نتيجة قصف غورلوفكا يوم 10 سبتمبر/ أيلول.
يذكر في اليوم السابق تم تسجيل ست واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
