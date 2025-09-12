عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
إصابة طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية اربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "سجلت الممثلية اربع واقعات قصف من قبل( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 4 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد، طفل من مواليد عام 2010.
كما أفادت الإدارة بإصابة طفل آخر نتيجة قصف غورلوفكا يوم 10 سبتمبر/ أيلول.
يذكر في اليوم السابق تم تسجيل ست واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
سجلت الممثلية خمس واقعات قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... خمس على محور غورلوفكا".
