الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا في سوريا خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "اعتقل في سوريا بالأشهر الماضية خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش ألقت القبض على خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني خلال الأشهر الماضية في سوريا.
وأوضح الجيش أن "الوحدة 840 وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وجهت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".
سوريا..غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
غارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديو
8 سبتمبر, 21:02 GMT
وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على شخصين كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة الشمالية".
وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن "فيلق القدس الإيراني يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر".
وفي سياق متصل، أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس" الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.
ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".
وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا، في وق شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.
