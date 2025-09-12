https://sarabic.ae/20250912/الجيش-الإسرائيلي-اعتقلنا-في-سوريا-خلايا-مخربين-تديرها-العمليات-الخاصة-لفيلق-القدس-الإيراني-1104771307.html

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا في سوريا خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا في سوريا خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني

سبوتنيك عربي

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "اعتقل في سوريا بالأشهر الماضية خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني". 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T08:11+0000

2025-09-12T08:11+0000

2025-09-12T08:11+0000

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

إيران

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش ألقت القبض على خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني خلال الأشهر الماضية في سوريا.وأوضح الجيش أن "الوحدة 840 وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وجهت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على شخصين كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة الشمالية".وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن "فيلق القدس الإيراني يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر".وفي سياق متصل، أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس" الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا، في وق شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.

https://sarabic.ae/20250908/غارات-إسرائيلية-تستهدف-حمص-واللاذقية-في-سوريافيديو-1104637825.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار