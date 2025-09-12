https://sarabic.ae/20250912/الجيش-الإسرائيلي-اعتقلنا-في-سوريا-خلايا-مخربين-تديرها-العمليات-الخاصة-لفيلق-القدس-الإيراني-1104771307.html
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا في سوريا خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا في سوريا خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني
سبوتنيك عربي
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "اعتقل في سوريا بالأشهر الماضية خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني". 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T08:11+0000
2025-09-12T08:11+0000
2025-09-12T08:11+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش ألقت القبض على خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني خلال الأشهر الماضية في سوريا.وأوضح الجيش أن "الوحدة 840 وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وجهت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على شخصين كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة الشمالية".وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن "فيلق القدس الإيراني يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر".وفي سياق متصل، أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس" الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا، في وق شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.
https://sarabic.ae/20250908/غارات-إسرائيلية-تستهدف-حمص-واللاذقية-في-سوريافيديو-1104637825.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_89e9b4ca6beb99cc20b7e2eab326fdfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا في سوريا خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "اعتقل في سوريا بالأشهر الماضية خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش ألقت القبض على خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني خلال الأشهر الماضية في سوريا.
وأوضح الجيش أن "الوحدة 840 وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وجهت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".
وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على شخصين كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة الشمالية".
وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن "فيلق القدس الإيراني يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر".
وفي سياق متصل، أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس" الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.
ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية
، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".
وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية
وضمان احترام سيادة سوريا، في وق شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات
على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.