الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن نحو مطار رامون بالنقب.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن نحو مطار رامون بالنقب.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه لطائرة مسيرة أطلقت من اليمن نحو مطار رامون بالنقب.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم الأحد، أنه نجح في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، بعد إنذارات تم تفعيلها قبل وقت قصير في منطقة وادي عربة.
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة بجنوب البلاد، بعد تفعيل الإنذارات بإطلاق الصواريخ والقذائف بسبب المخاوف من سقوط شظايا اعتراضية.
وأمس السبت، أعلنت "أنصار الله" اليمنية عن استهداف عدة أهداف في تل أبيب في إسرائيل باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس، مضيفة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن العملية "حققت أهدافها بفضل الله وتسببت في هروع الملايين من المغتصبين إلى الملاجئ"، على حد تعبيره.
وأضاف البيان: "قوتنا الصاروخية قصفت بصاروخ باليستي "فلسطين2" الفرط الصوتي الانشطاري أهدافا حساسة في يافا المحتلة"، مؤكدا استمرار العمليات "دفاعا عن اليمن وضمن التصدي للعدوان وإسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".
ووصف البيان الهجوم الإسرائيلي على اليمن "بالمجرم" وأن هذا الهجوم "سيزيد شعب اليمن ثباتا وصمودا وتحديا في سبيل الله والمستضعفين"، وتابع: "شعبنا لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المجوعين في غزة".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية اعترضته.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد، يُطلب من الجمهور اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار منذ فترة قصيرة في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
