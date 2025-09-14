فنانون عرب: الفن التشكيلي له لغته الخاصة والذكاء الاصطناعي عامل مساعد لا مهدد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250914/فنانون-عرب-الفن-التشكيلي-له-لغته-الخاصة-والذكاء-الاصطناعي-عامل-مساعد-لا-مهدد-1104833447.html
فنانون عرب: الفن التشكيلي له لغته الخاصة والذكاء الاصطناعي عامل مساعد لا مهدد
فنانون عرب: الفن التشكيلي له لغته الخاصة والذكاء الاصطناعي عامل مساعد لا مهدد
سبوتنيك عربي
افتتح مساء أمس السبت، معرض "إبداعات عربية معاصرة"، بـ"جاليري ضي بالقاهرة" والذي يستمر لنحو شهر، بمشاركة نخبة من كبار التشكيليين المصريين والعرب. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T12:10+0000
2025-09-14T12:20+0000
مجتمع
حصري
الأخبار
مصر
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104831206_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_11aa5afd070db5db630411b5270db37a.jpg
يعد الفن التشكيلي من الفنون التي تواجه تحديات عدة من حيث الإقبال الجماهيري، خاصة أنه يعد من فنون "النخبة"، إضافة للتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي على واقع التصميم والرسم والتخيل.يرى فنانون عرب أن اعتبار الفن التشكيلي من الفن النخبوي ليس عاملا سلبيا بل إيجابيا، فضلا عن أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه ترك بصمة إنسانية كما هو الحال في اللوحات الطبيعية.شاركت الفنانة التشكيلية العراقية، سهير السلمان، في المعرض، بلوحة تحمل "صمت الحوار"، وهي تشير إلى الحوار بين الماضي والحاضر، الذي يتحول إلى أحاسيس ملونة على اللوحة، وتحمل ذكريات وحنين إلى الماضي.تضيف السلمان في حديثها مع "سبوتنيك"، أن مشاركتها في المعرض ليست الأولى بالقاهرة، حيث تنتمي لوحات سهير إلى المدرسة التجريدية. وتوضح أن الشعب المصري والعراقي لديه تذوق كبير للفن التشكيلي والفنون الأخرى.فيما قال الناقد هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة العربية في المعرض "متميزة جدًا بكافة المقاييس"، حيث تجمع نخبة من أهم الفنانين العرب، مشيرا إلى أن الفنان السعودي الكبير عبد القدير شعب الكعبي، أحد رواد الحركة التشكيلية الأفريقية، هو ضيف شرف المعرض.وأضاف قنديل، أن الفنان الكعبي، الذي ينتمي إلى جيل الستينيات وحركة الحداثة الأفريقية، كان له تأثير كبير على الفن التشكيلي السعودي، وتخرج على يديه قامات فنية كبيرة.وأوضح أن المعرض يشهد أيضا مشاركة متميزة من العراق، حيث تعرض الفنانة سهير السلمان أعمالها، وهي فنانة تنتمي لجيل الشباب في الحركة التشكيلية العراقية، لافتا إلى أن الفنانين العراقيين عموما يتناولون في أعمالهم البيئة العراقية والعمارات القديمة، سواء كانت آشورية أو سومرية أو بابلية، ويحتفون دائما برموز الحضارة العراقية.وتابع قائلا: "هذا ما يجعلك تستطيع أن تميز اللوحة العراقية عن بقية اللوحات العربية الأخرى، فهي لوحة عربية صرفة".كما أشار قنديل إلى المشاركة الكويتية المتمثلة في أعمال الفنان الكبير عبد الرسول سلمان، رئيس اتحاد التشكيليين العرب، والذي رسم ملامح من البيئة الكويتية القديمة كالصيادين والأشياء التراثية.مشاركة سعودية هامةوحول المشاركة السعودية، أكد أنها مشاركة متميزة، حيث يشارك الفنان السعودي عبد الله حماس، والفنان عبد الله إدريس، والفنان محمد الغامدي، والفنان فهد الحجيلان، والفنان سمير الدهام، معتبرا أن المشاركة السعودية هي الأكثر غزارة في هذا المعرض.وأضاف أن المعرض يضم أيضا فنانين من فلسطين وسوريا، مشيرا إلى أن اللوحة الفلسطينية شاركت من خلال الفنان الفلسطيني عبد الله عريشة، والفنانة الفلسطينية أميرة مناح سليم، التي قدمت عملا تشكيليا في منتهى البراعة، بينما تناول عبد الله عريشة الوجه الفلسطيني الحزين عما يحدث الآن في غزة.فيما يقول الفنان التشكيلي محمد التهامي الأكاديمي بكلية الفنون الجميلة، إن تحديات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون بديلا عن الفنان التشكيلي. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللوحات المصنوعة عبر الذكاء الاصطناعي لا تحمل نفس بصمة الفنان الإنسان، خاصة روح الفنان.يشارك الفنان بلوحة تحمل رمزية التضاد، حيث يستخدم الجرس الذي يستخدم في النداء، فيما تظهر اللوحة ارتداء الجرس، ما يحمل رمزية التضاد.يشارك عدد من الأسماء البارزة، منهم: فرغلي عبد الحفيظ، أحمد نوار، رضا عبد الرحمن، أمل نصر، محمد عرابي، محمد عبد المنعم، عادل ثروت، سامي أبو العزم، صلاح المليجي، حسن غانم، فارس أحمد فارس، أيمن السمري، حسن عبد الفتاح، عبد الغفار شديد، عبد الوهاب عبد المحسن، وائل درويش، ميرفت الشاذلي، ومحمد التهامي.المشاركة العربيةيشارك التشكيليان السعوديان عبد الله حماس وعبد الله إدريس، الكويتي عبد الرسول سليمان، الأردني حكيم جماعين، والعراقيان سعد الكعبي وسهير العثمان.كما يضم المعرض أيضا مختارات من أعمال كبار الفنانين الراحلين، مثل: صلاح طاهر، عمر النجدي، حسن محمد حسن، إضافة إلى أعمال نحتية لعدد من الفنانين من بينهم: عبد المنعم الحيوان، محمود أبو المجد، آدم حنين، مصطفى متولي، السيد عبده سليم، صلاح حماد، طارق الكومي، شمس القرنفلي، هشام نوار، آلاء يحيى، محمد درويش، ورواء الدجوي.
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104831206_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b032d06532aca1b1e994ba66b0682d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الأخبار, مصر, السعودية
حصري, الأخبار, مصر, السعودية

فنانون عرب: الفن التشكيلي له لغته الخاصة والذكاء الاصطناعي عامل مساعد لا مهدد

12:10 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 14.09.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
افتتح مساء أمس السبت، معرض "إبداعات عربية معاصرة"، بـ"جاليري ضي بالقاهرة" والذي يستمر لنحو شهر، بمشاركة نخبة من كبار التشكيليين المصريين والعرب.
يعد الفن التشكيلي من الفنون التي تواجه تحديات عدة من حيث الإقبال الجماهيري، خاصة أنه يعد من فنون "النخبة"، إضافة للتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي على واقع التصميم والرسم والتخيل.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يرى فنانون عرب أن اعتبار الفن التشكيلي من الفن النخبوي ليس عاملا سلبيا بل إيجابيا، فضلا عن أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه ترك بصمة إنسانية كما هو الحال في اللوحات الطبيعية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
شاركت الفنانة التشكيلية العراقية، سهير السلمان، في المعرض، بلوحة تحمل "صمت الحوار"، وهي تشير إلى الحوار بين الماضي والحاضر، الذي يتحول إلى أحاسيس ملونة على اللوحة، وتحمل ذكريات وحنين إلى الماضي.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تضيف السلمان في حديثها مع "سبوتنيك"، أن مشاركتها في المعرض ليست الأولى بالقاهرة، حيث تنتمي لوحات سهير إلى المدرسة التجريدية. وتوضح أن الشعب المصري والعراقي لديه تذوق كبير للفن التشكيلي والفنون الأخرى.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
فيما قال الناقد هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة العربية في المعرض "متميزة جدًا بكافة المقاييس"، حيث تجمع نخبة من أهم الفنانين العرب، مشيرا إلى أن الفنان السعودي الكبير عبد القدير شعب الكعبي، أحد رواد الحركة التشكيلية الأفريقية، هو ضيف شرف المعرض.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأضاف قنديل، أن الفنان الكعبي، الذي ينتمي إلى جيل الستينيات وحركة الحداثة الأفريقية، كان له تأثير كبير على الفن التشكيلي السعودي، وتخرج على يديه قامات فنية كبيرة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأوضح أن المعرض يشهد أيضا مشاركة متميزة من العراق، حيث تعرض الفنانة سهير السلمان أعمالها، وهي فنانة تنتمي لجيل الشباب في الحركة التشكيلية العراقية، لافتا إلى أن الفنانين العراقيين عموما يتناولون في أعمالهم البيئة العراقية والعمارات القديمة، سواء كانت آشورية أو سومرية أو بابلية، ويحتفون دائما برموز الحضارة العراقية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتابع قائلا: "هذا ما يجعلك تستطيع أن تميز اللوحة العراقية عن بقية اللوحات العربية الأخرى، فهي لوحة عربية صرفة".
كما أشار قنديل إلى المشاركة الكويتية المتمثلة في أعمال الفنان الكبير عبد الرسول سلمان، رئيس اتحاد التشكيليين العرب، والذي رسم ملامح من البيئة الكويتية القديمة كالصيادين والأشياء التراثية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
مشاركة سعودية هامة
وحول المشاركة السعودية، أكد أنها مشاركة متميزة، حيث يشارك الفنان السعودي عبد الله حماس، والفنان عبد الله إدريس، والفنان محمد الغامدي، والفنان فهد الحجيلان، والفنان سمير الدهام، معتبرا أن المشاركة السعودية هي الأكثر غزارة في هذا المعرض.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأضاف أن المعرض يضم أيضا فنانين من فلسطين وسوريا، مشيرا إلى أن اللوحة الفلسطينية شاركت من خلال الفنان الفلسطيني عبد الله عريشة، والفنانة الفلسطينية أميرة مناح سليم، التي قدمت عملا تشكيليا في منتهى البراعة، بينما تناول عبد الله عريشة الوجه الفلسطيني الحزين عما يحدث الآن في غزة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
فيما يقول الفنان التشكيلي محمد التهامي الأكاديمي بكلية الفنون الجميلة، إن تحديات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون بديلا عن الفنان التشكيلي. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللوحات المصنوعة عبر الذكاء الاصطناعي لا تحمل نفس بصمة الفنان الإنسان، خاصة روح الفنان.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يشارك الفنان بلوحة تحمل رمزية التضاد، حيث يستخدم الجرس الذي يستخدم في النداء، فيما تظهر اللوحة ارتداء الجرس، ما يحمل رمزية التضاد.
يشارك عدد من الأسماء البارزة، منهم: فرغلي عبد الحفيظ، أحمد نوار، رضا عبد الرحمن، أمل نصر، محمد عرابي، محمد عبد المنعم، عادل ثروت، سامي أبو العزم، صلاح المليجي، حسن غانم، فارس أحمد فارس، أيمن السمري، حسن عبد الفتاح، عبد الغفار شديد، عبد الوهاب عبد المحسن، وائل درويش، ميرفت الشاذلي، ومحمد التهامي.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المشاركة العربية
يشارك التشكيليان السعوديان عبد الله حماس وعبد الله إدريس، الكويتي عبد الرسول سليمان، الأردني حكيم جماعين، والعراقيان سعد الكعبي وسهير العثمان.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "إبداعات عربية معاصرة
معرض إبداعات عربية معاصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
معرض "إبداعات عربية معاصرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما يضم المعرض أيضا مختارات من أعمال كبار الفنانين الراحلين، مثل: صلاح طاهر، عمر النجدي، حسن محمد حسن، إضافة إلى أعمال نحتية لعدد من الفنانين من بينهم: عبد المنعم الحيوان، محمود أبو المجد، آدم حنين، مصطفى متولي، السيد عبده سليم، صلاح حماد، طارق الكومي، شمس القرنفلي، هشام نوار، آلاء يحيى، محمد درويش، ورواء الدجوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала