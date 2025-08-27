https://sarabic.ae/20250827/وفد-شبابي-خليجي-يزور-سبوتنيك-ويبحث-تحديات-الصحافة-الحديثة-والحوار-بين-الثقافات-1104184066.html

وفد شبابي خليجي يزور "سبوتنيك" ويبحث تحديات الصحافة الحديثة والحوار بين الثقافات

فتحت وكالة "سبوتنيك" أبواب الحوار والتبادل الثقافي، حيث زارها مدير المكتب الفني للهيئة العامة للشباب في الكويت، أنور المخيال، ورئيس قسم المراكز والهيئات... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

عن برنامج الزيارة والهدف منها، قال المخيال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هو برنامج تبادل شبابي ثقافي يحمل عنوان "إعداد القادة حول العالم"، يقوم على اختيار خمسة شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا من كل دولة خليجية، للمشاركة مع نظرائهم في موسكو في جولة معرفية وثقافية".وحول الفئة المستهدفة وعدد الأشخاص المقبولين ضمن البرنامج للتبادل بين البلدين، أوضح الدوسري: "تستهدف المبادرة، الفئة العمرية ما بين 18 و25 عامًا، وهم شريحة تمثل جوهر الطاقات الشبابية اليوم، فمنهم من أنهى مرحلته الدراسية ويستعد لخوض التجربة الجامعية، ومنهم من يواصل دراسته الجامعية، فضلًا عن شريحة بدأت خطواتها الأولى في سوق العمل"، مبينًا أن "اختيار هذه الفئة يتيح الدمج بين مختلف التجارب والخلفيات، سواء داخل الوفد القطري أو بين الوفود الخليجية المشاركة مع الجانب الروسي".وعن كيفية اختيار القادة من الجانب الروسي أو الشباب المعدين ليكونوا قادة ضمن البرنامج، أشار المخيال إلى أنه بالنسبة للجانب الروسي، "جرى التواصل مع الفيدرالية الشبابية الروسية في مارس/ اَذار 2025، حيث تم تحديد الفئة العمرية والمواصفات المطلوبة لضمان التوافق الفكري بين المشاركين من روسيا ودول الخليج"، موضحا أنه "تم اختيار عدد من المتطوعين الشباب الروس المتحدثين بالعربية، مما سهل عملية التواصل مع نظرائهم الخليجيين، وكانت أعمارهم أيضًا ضمن الفئة المستهدفة من 18 إلى 25 عامًا، ما أضفى على التجربة مزيدًا من التناغم والانسجام".وفي ما يتعلق باختيار القادة من الجانب الخليجي، قال الدوسري: "على مستوى دولة قطر، جرى اختيار الوفد المشارك من الشباب الذين أثبتوا حضورًا فاعلًا في العمل الشبابي، سواء عبر المؤسسات الشبابية، أو من خلال البرامج التي تنفذها وزارة الرياضة والشباب، الداعمة لتمكين الشباب في مجالات متعددة"، لافتا إلى أنه "جاء ترشيح المشاركين ضمن إطار أحد البرامج التي نظمتها الوزارة لتعزيز المشاركة الدولية، مع التركيز على إكساب الشباب القطري خبرة في مجالات الدبلوماسية الخليجية، وتمثيل وطنهم بصورة مشرّفة في المحافل المحلية والدولية".ولفت المخيال إلى أن "الأنشطة تضمنت مواجهة تحديات واقعية مثل التنقل في مدينة موسكو، وتحديد الوقت اللازم للوصول إلى وجهات مختلفة وجمع المعلومات حولها"، مؤكدًا أن "هذا النوع من التمارين يساعد الشباب على تطوير مهارات القيادة والتكيف مع البيئات الجديدة، فضلًا عن تعزيز التواصل والاندماج بين المشاركين الخليجيين أنفسهم، وبينهم وبين نظرائهم الروس، بما يفتح المجال لتبادل التجارب وبناء علاقات مستمرة تتجاوز مدة البرنامج".وحول طريقة إعداد القادة بالنسبة للجانب الخليجي ومعايير اختيار الشباب من القادة، قال الدوسري: "من الطبيعي أن تكون هناك معايير واضحة لاختيار الوفود، حيث يتم ترشيح الشباب الأكثر تميزًا ممن شاركوا مسبقًا في برامج شبابية، وهو ما يمنحهم فرصة أكبر لاكتساب الخبرة من خلال المشاركات المحلية والدولية".وبدوره، أكد المخيال، أنه "في الكويت، نحرص دائمًا على اختيار الشباب المتميزين ممن يمتلكون سجلاً غنيًا في العمل التطوعي والمشاركات الاجتماعية داخل البلاد وخارجها، حيث تتم المفاضلة بينهم وفق معايير دقيقة تضمن ترشيح الأكفأ".وبحسب المخيال، "يأتي اختيار روسيا كشريك في هذا البرنامج بهدف تعزيز التبادل الشبابي، وإتاحة الفرصة للشباب الخليجي للتعرف على ثقافة مختلفة وغير مألوفة في المنطقة، بما يسهم في توسيع مداركهم وبناء جسور تواصل طويلة الأمد مع نظرائهم الروس"، وأردف: "انعكس ذلك في تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات الشخصية، وصولًا إلى إمكانية تطوير شراكات مستقبلية على مستوى المراكز الشبابية، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو من خلال البرامج الافتراضية التي عززتها التكنولوجيا الحديثة بعد تجربة جائحة كورونا".وبيّن المخيال أن "مجلس التعاون الخليجي عمل في المرحلة الأخيرة على توسيع مشاركة الشباب في مختلف الورش والفعاليات عبر تقنيات الاتصال المرئي، وهو ما زاد من فاعلية البرامج بعد جائحة كورونا، حيث أصبح الحضور اليوم أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا، حيث باتت المحاضرات والورش متاحة لمئات المشاركين من مختلف دول المجلس بدل اقتصارها على أعداد محدودة في بلد واحد".وأضاف: " كما أن استخدام اللغة العربية مع الشباب الروس أضاف قيمة إضافية، وسهّل عملية التواصل والتبادل الثقافي".وحول إمكانية طرح برنامج تعليم اللغة العربية للروس من خلال مجلس التعاون الخليجي أو هيئة الشباب، قال المخيال: "يهتم عدد كبير من الشباب الروسي اليوم بتعلم اللغة العربية، لكن لا توجد برامج رسمية معتمدة لذلك"، مضيفًا: "من جانبنا، كهيئة للشباب، نركز على تعزيز التبادل الثقافي عبر برامج قائمة منذ سنوات، وتشمل ورش عمل ومحاضرات بلغات متعددة، مع تحديد لغة الحوار سواء العربية أو الإنجليزية، ما يتيح التواصل المباشر بين الشباب وتوسيع مداركهم الثقافية".وشدد الدوسري على أنه "رغم تركيزنا اليوم كان على العمل الشبابي، إلا أن هناك بالفعل برامج تعليمية متخصصة، مثل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهو ما يعكس اهتمام الوزارات المعنية بالتبادل الثقافي والتعليمي"، مشيرا إلى "الفروقات في المهارات بين الشباب الروس والعرب، حيث يمتلك كل جانب مهارات قد لا تتوفر لدى الجانب الآخر، ما يتيح فرصًا للتعلم المتبادل ونقل التجارب بين الثقافتين".وأضاف المخيال أنه "عند وصول الشباب الكويتيين إلى موسكو، اكتشفوا واقعًا مختلفًا تمامًا عما اعتادوا رؤيته عبر الإنترنت. لاحظوا جمال المدينة، ونظافة الشوارع، وتعامل السكان، سواء من أقرانهم المشاركين في البرنامج أو من عامة الناس في المتاجر والأماكن العامة. كما أعجبهم مستوى الأمن المرتفع والشعور بالراحة والأمان، ما شكل تجربة جديدة ومفيدة لهم للتعرف على الثقافة الروسية بشكل مباشر".وأضاف الدوسري: "بالنسبة لدولة قطر، حرصنا خلال الجولات الأخيرة، كرؤساء الوفود، على نقل خبراتنا المهنية والشخصية للشباب المشاركين، سواء من قطر أو الكويت أو روسيا، من خلال طرح تساؤلات ومشاركة تجارب شخصية"، وتابع: "لمسنا أن القصص الواقعية لها تأثير كبير في تنمية مهارات الشباب، خصوصًا الجانب الحسي والتطبيقي، إذ يفضلون التجارب العملية على المحتوى النظري أو المكتوب. وفي الوقت نفسه، اكتشفنا أننا نستطيع التعلم من الشباب، خصوصًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وسرعة التكيف معها، مما جعل التبادل تجربة مفيدة للطرفين".وبيّن المخيال أن "البربامج يهدف إلى تبادل ثقافي مطلق بين الشباب، حيث يتعرف كل مشارك على مهارات وقدرات الآخرين، التي تختلف باختلاف المجتمعات والخبرات"، مشيرا إلى أن "هذا التبادل يعزز مشاركة الأفكار والموارد، ويتيح فهمًا أعمق لطرق التفكير وأساليب العمل المختلفة، دون الدخول في القضايا الاقتصادية أو السياسية، ليكون التركيز على الاندماج الثقافي الخالص والتفاعل الإيجابي بين المشاركين".وأكد المخيال أن "هذا البرنامج فتح آفاقًا مهمة لتصحيح الصورة النمطية عن روسيا لدى الشباب الخليجي"، مشيرا إلى أن "بعض أولياء الأمور أبدوا تخوفهم من إرسال أبنائهم إلى هناك بسبب الانطباعات الإعلامية السائدة، بينما كانت التجربة الواقعية فرصة مجانية لتعريفهم بالجانب الحقيقي للثقافة الروسية".وبحسب الدوسري، يمثل هذا البرنامج "إضافة مهمة، إذ يتيح للشباب الروسي التعرف على خبرات الشباب الخليجي، ولنا في دولة قطر حرص خاص على تمكين الشباب في مجالات متعددة"، معربًا عن تطلعاته أن "تسلّط "سبوتنيك" الضوء على الأنشطة والبرامج المقدمة للشباب الروسي، ليتم نقل هذه الخبرات إلى الشباب الخليجي، مما يعزز الدافع والمشاركة الفعالة".وفي ختام اللقاء، قدّم الخيال والدوسري، درعًا تكريميًا، لـ"سبوتنيك" تقديرًا لمكانتها المميزة لدى دول مجلس التعاون، وتمنيا أن يستمر التعاون بين الجانبين، وأن يكون للدول الخليجية حظوة في المشاركة في البرامج الشبابية المستقبلية مع "سبوتنيك".

