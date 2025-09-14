https://sarabic.ae/20250914/هل-روبوتات-الدردشة-الذكية-شرهة-للطاقة؟-1104838966.html

هل روبوتات الدردشة الذكية شرهة للطاقة؟

على الرغم من أن معظم المستخدمين لا يرون سوى الإجابات السريعة، إلا أن مراكز البيانات الضخمة والخوادم القوية تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، وهي كميات تعيد بالفعل تشكيل أنماط استهلاك الطاقة العالمية.في عام 2023، شكلت مراكز البيانات 4.4% من إجمالي استخدام الكهرباء في الولايات المتحدة، ونحو 1.5% عالميا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة على الأقل بحلول عام 2030، مدفوعة إلى حد كبير بالطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي، حسب ما ورد في صحيفة "لايف ساينس".ولا يقتصر استهلاك الطاقة على التدريب، ففي كل مرة يرسل فيها ملايين المستخدمين رسائل، تفعل سلسلة من عمليات "الاستدلال" النموذج المدرب لتوليد الاستجابات، وعلى الرغم من أن الاستدلال يحتاج إلى طاقة أقل لكل استعلام مقارنة بالتدريب، إلا أن الحجم الهائل للطلبات يؤدي إلى استهلاك تراكمي هائل للطاقة.ببساطة، الطاقة المستخدمة في نحو 26 استعلاما لبعض المودلات، تكفي لتشغيل ميكروويف نموذجي لمدة ثلاث دقائق، أو تشغيل مصباح LED بقوة 10 واط لمدة 12 دقيقة.على الرغم من التقدم في الكفاءة والأجهزة، فإن الارتفاع غير المسبوق في تبني الذكاء الاصطناعي يشكل تحديا للجهود المبذولة للحفاظ على استدامة استخدام الطاقة، وما يفاقم المشكلة غياب الشفافية حول الأرقام الدقيقة لاستهلاك الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة لشركات التكنولوجيا العملاقة.يدعو الباحثون إلى مزيد من الإفصاح لتمكين المستخدمين من اتخاذ خيارات مدروسة، ويدعو صانعي السياسات إلى وضع لوائح تشجع على تحمل مسؤولية الطاقة، ومع تسارع العصر الرقمي، سيكون فهم التكلفة الحقيقية للراحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجتها أمرا حيويا.أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

