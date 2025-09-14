هل روبوتات الدردشة الذكية شرهة للطاقة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
هل روبوتات الدردشة الذكية شرهة للطاقة؟
هل روبوتات الدردشة الذكية شرهة للطاقة؟
هل روبوتات الدردشة الذكية شرهة للطاقة؟

16:43 GMT 14.09.2025
© Photo / /unsplash/Mohamed Nohassiروبوتات الدردشة
روبوتات الدردشة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Photo / /unsplash/Mohamed Nohassi
تابعنا عبر
كشف مقال حديث، أنه في عالمنا المتصل بشكل مفرط، حيث تجيب روبوتات الدردشة الذكية، على مليارات الاستفسارات يوميا، فإن سهولة الحصول على المعلومات الفورية تكلف طاقة باهظة.
على الرغم من أن معظم المستخدمين لا يرون سوى الإجابات السريعة، إلا أن مراكز البيانات الضخمة والخوادم القوية تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، وهي كميات تعيد بالفعل تشكيل أنماط استهلاك الطاقة العالمية.
في عام 2023، شكلت مراكز البيانات 4.4% من إجمالي استخدام الكهرباء في الولايات المتحدة، ونحو 1.5% عالميا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة على الأقل بحلول عام 2030، مدفوعة إلى حد كبير بالطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي، حسب ما ورد في صحيفة "لايف ساينس".

ويتطلب تدريب نماذج اللغات الضخمة (LLMs)، وهي أساس روبوتات الدردشة، خوادم متعددة عالية الطاقة تعمل باستمرار لأسابيع أو أشهر.

البانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
ألبانيا تعين "روبوت" وزيرا لمكافحة الفساد
11 سبتمبر, 19:15 GMT
ولا يقتصر استهلاك الطاقة على التدريب، ففي كل مرة يرسل فيها ملايين المستخدمين رسائل، تفعل سلسلة من عمليات "الاستدلال" النموذج المدرب لتوليد الاستجابات، وعلى الرغم من أن الاستدلال يحتاج إلى طاقة أقل لكل استعلام مقارنة بالتدريب، إلا أن الحجم الهائل للطلبات يؤدي إلى استهلاك تراكمي هائل للطاقة.
ببساطة، الطاقة المستخدمة في نحو 26 استعلاما لبعض المودلات، تكفي لتشغيل ميكروويف نموذجي لمدة ثلاث دقائق، أو تشغيل مصباح LED بقوة 10 واط لمدة 12 دقيقة.

وغالبا ما تستمد هذه الطاقة من الوقود الأحفوري، مما يعني أن صناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة تُساهم بشكل كبير في انبعاثات الكربون، يمكن لاستعلام واحد أن ينتج نحو 4.3 غرام من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات مئات السيارات العاملة بالبنزين سنويا عند ضرب القيمة السابقة بمليارات الاستعلامات اليومية.

خلال سباق مثير.. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
"خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديو
16 أغسطس, 13:38 GMT
على الرغم من التقدم في الكفاءة والأجهزة، فإن الارتفاع غير المسبوق في تبني الذكاء الاصطناعي يشكل تحديا للجهود المبذولة للحفاظ على استدامة استخدام الطاقة، وما يفاقم المشكلة غياب الشفافية حول الأرقام الدقيقة لاستهلاك الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة لشركات التكنولوجيا العملاقة.
يدعو الباحثون إلى مزيد من الإفصاح لتمكين المستخدمين من اتخاذ خيارات مدروسة، ويدعو صانعي السياسات إلى وضع لوائح تشجع على تحمل مسؤولية الطاقة، ومع تسارع العصر الرقمي، سيكون فهم التكلفة الحقيقية للراحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجتها أمرا حيويا.
