الرئيس الأمريكي يهدد بفرض حالة الطوارئ في واشنطن في حال عدم تعاون الشرطة المحلية

الرئيس الأمريكي يهدد بفرض حالة الطوارئ في واشنطن في حال عدم تعاون الشرطة المحلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه قد يعيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية في العاصمة واشنطن إذا رفضت الشرطة المحلية التعاون مع سلطات إنفاذ... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن أمره التنفيذي السابق أسهم في خفض معدلات الجريمة في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكان ترامب قد تعهد، الشهر الماضي، بطرد المشردين من العاصمة الأمريكية وسجن المجرمين، رغم تأكيد رئيسة بلدية واشنطن أنه لا يوجد ارتفاع حالي في معدلات الجريمة. وتعد هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث استخدمها ترامب في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات الهجرة رغم معارضة المسؤولين المحليين، وفقا لوسائل إعلام غربية.وحسبما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة أنباء أمريكية، لم تتضح تفاصيل الخطة بعد، لكن إدارة ترامب تستعد لنشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن.وخلافا للولايات الأخرى حيث يقرر الحاكم تفعيل الحرس الوطني، يمتلك الرئيس سلطة مباشرة على الحرس الوطني في واشنطن العاصمة. ومن الأمثلة السابقة لنشر الحرس في المدينة، الاستجابة لهجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول من قبل حشد من أنصار ترامب. ورفض البيت الأبيض توضيح السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لطرد الأشخاص من واشنطن. ويسيطر الرئيس الجمهوري فقط على الأراضي والمباني الفيدرالية في المدينة.

