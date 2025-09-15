الرئيس الأمريكي يهدد بفرض حالة الطوارئ في واشنطن في حال عدم تعاون الشرطة المحلية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الأمريكي يهدد بفرض حالة الطوارئ في واشنطن في حال عدم تعاون الشرطة المحلية
الرئيس الأمريكي يهدد بفرض حالة الطوارئ في واشنطن في حال عدم تعاون الشرطة المحلية
الرئيس الأمريكي يهدد بفرض حالة الطوارئ في واشنطن في حال عدم تعاون الشرطة المحلية

20:45 GMT 15.09.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه قد يعيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية في العاصمة واشنطن إذا رفضت الشرطة المحلية التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة.
وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن أمره التنفيذي السابق أسهم في خفض معدلات الجريمة في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وحذر ترامب من أن عدم تعاون الشرطة المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قد يتسبب في ارتفاع الجريمة مجددا.
وكان ترامب قد تعهد، الشهر الماضي، بطرد المشردين من العاصمة الأمريكية وسجن المجرمين، رغم تأكيد رئيسة بلدية واشنطن أنه لا يوجد ارتفاع حالي في معدلات الجريمة.
حادث إطلاق النار في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
ترامب يصف شيكاغو بـ"أسوأ وأخطر مدينة في العالم" ويتوعد بتدخل عسكري
2 سبتمبر, 14:29 GMT
وتعد هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث استخدمها ترامب في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات الهجرة رغم معارضة المسؤولين المحليين، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وحسبما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة أنباء أمريكية، لم تتضح تفاصيل الخطة بعد، لكن إدارة ترامب تستعد لنشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن.
وأشار المسؤول إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ولا يزال عدد القوات ودورها قيد التحديد.
وخلافا للولايات الأخرى حيث يقرر الحاكم تفعيل الحرس الوطني، يمتلك الرئيس سلطة مباشرة على الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو
6 سبتمبر, 18:17 GMT
ومن الأمثلة السابقة لنشر الحرس في المدينة، الاستجابة لهجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول من قبل حشد من أنصار ترامب.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يجب على المشردين المغادرة فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، لكن بعيدا عن العاصمة. أما المجرمون، فلن تضطروا للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث مكانكم".
ورفض البيت الأبيض توضيح السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لطرد الأشخاص من واشنطن. ويسيطر الرئيس الجمهوري فقط على الأراضي والمباني الفيدرالية في المدينة.
