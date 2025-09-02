https://sarabic.ae/20250902/ترامب-يصف-شيكاغو-بـأسوأ-وأخطر-مدينة-في-العالم-ويتوعد-بتدخل-عسكري--1104426040.html

ترامب يصف شيكاغو بـ"أسوأ وأخطر مدينة في العالم" ويتوعد بتدخل عسكري

ترامب يصف شيكاغو بـ"أسوأ وأخطر مدينة في العالم" ويتوعد بتدخل عسكري

وجاءت تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" عقب عطلة نهاية أسبوع دموية شهدتها المدينة، حيث أصيب 54 شخصا على الأقل بالرصاص، توفي منهم 8 أشخاص.وأشار ترامب إلى أن العطلتين السابقتين شهدتا أعمال عنف مماثلة، مما يعكس أزمة أمنية متصاعدة في شيكاغو.وفي هجوم مباشر على حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، قال ترامب: "بريتزكر بحاجة ماسة إلى المساعدة، لكنه لم يدرك ذلك بعد".وألمح ترامب إلى إمكانية فرض رقابة فيدرالية على المدينة، مع احتمال نشر قوات الحرس الوطني وعرباتهم المدرعة "هامفي" في شوارع شيكاغو لاستعادة النظام. وكانت مدينة شيكاغو الأمريكية قد شهدت، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، 32 حادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وفق ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، وسط تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشن حملة فيدرالية مشددة ضد الهجرة في المدينة.وبحسب التقرير، الذي نشرته شبكة "أيه بي سي نيوز"، أسفرت هذه الحوادث أيضًا عن إصابة 54 شخصا.وقالت شبكة"CNN"، أمس الاثنين، إن شيكاغو تتوقع انتشارا واسعا لعناصر فيدراليين في شوارعها، مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، لإطلاق حملة مشددة على الهجرة، خلال الأيام المقبلة.وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد الأحد الماضي، بفرض إجراءات سيطرة فيدرالية في شيكاغو، الواقعة في ولاية إلينوي، إذا فشلت السلطات المحلية في فرض النظام والحد من الجريمة. وفي اليوم التالي، وصف حاكم إلينوي جي بي بريتزكر، خطة ترامب لمكافحة الجريمة في شيكاغو بأنها "غزو".وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، أمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، في ظل ما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة"، مؤكدا أنه بعد العاصمة الأمريكية، سيتجه لفرض النظام في مدن أخرى تعاني من معدلات جريمة مرتفعة مثل نيويورك، شيكاغو، بالتيمور، أوكلاند ولوس أنجلوس.

