https://sarabic.ae/20250915/روسيا-نظام-كييف-يوسع-جغرافية-الهجمات-على-المنشآت-النووية----1104862217.html
روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية
سبوتنيك عربي
صرّح أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، بأن نظام كييف يوسع نطاق هجماته على المنشآت النووية، حيث تعرضت محطة... 15.09.2025
2025-09-15T11:40+0000
2025-09-15T11:40+0000
2025-09-15T11:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روساتوم
أخبار أوكرانيا
العالم
الطاقة النووية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078366729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1502333977972f4b0f9ca9b16943dbf4.jpg
وقال ليخاتشوف، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تتسع نطاق استفزازات النظام (كييف). في شهري أغسطس (آب الماضي) وسبتمبر (أيلول الجاري)، تعرضت محطة سمولينسك للطاقة النووية لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة على بعد كيلومترات عدة من محطة كورسك للطاقة النووية".وأشار ليخاتشوف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وموظفيها، وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا دائمًا لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وحماية موظفيها".وأكد ليخاتشوف أن نظام كييف يهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل شبه يومي، وأن التصرفات المتهورة للقوات المسلحة الأوكرانية، هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تواجهها المحطة.وأشار ليخاتشوف إلى أن هجمات نظام كييف على منشآت الطاقة النووية تشكل خطرًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها. وأوضح أن "أفعال كييف تشكل خطرًا ليس فقط على منشآت الطاقة النووية الروسية، بل أيضًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها". وأكدت "روساتوم" أن الحادث لم يؤثر على تشغيل محطة سمولينسك للطاقة النووية، حيث تعمل جميع وحدات الطاقة الثلاث في الوضع الطبيعي، والخلفية الإشعاعية طبيعية.مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدرهرئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية
11:40 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 11:51 GMT 15.09.2025)
صرّح أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، بأن نظام كييف يوسع نطاق هجماته على المنشآت النووية، حيث تعرضت محطة سمولينسك الروسية للطاقة النووية للهجوم.
وقال ليخاتشوف، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تتسع نطاق استفزازات النظام (كييف). في شهري أغسطس (آب الماضي) وسبتمبر (أيلول الجاري)، تعرضت محطة سمولينسك للطاقة النووية لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة على بعد كيلومترات عدة من محطة كورسك للطاقة النووية".
وأشار ليخاتشوف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وموظفيها، وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا دائمًا لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وحماية موظفيها".
وأكد ليخاتشوف أن نظام كييف يهاجم محطة زابوروجيه
للطاقة النووية بشكل شبه يومي، وأن التصرفات المتهورة للقوات المسلحة الأوكرانية، هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تواجهها المحطة.
وتابع: "أود التأكيد، يتضح يومًا بعد يوم أن المصدر الحقيقي للتهديد الذي تتعرض له المحطة وعمالها هو التصرفات المتهورة للقوات المسلحة في كييف، التي تهاجم البنية التحتية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها بشكل شبه يومي".
وأشار ليخاتشوف إلى أن هجمات نظام كييف على منشآت الطاقة النووية
تشكل خطرًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها. وأوضح أن "أفعال كييف تشكل خطرًا ليس فقط على منشآت الطاقة النووية الروسية، بل أيضًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها".
وذكر أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، الجمعة الماضية، أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى وحدة الطاقة التشغيلية رقم 3 في محطة سمولينسك للطاقة النووية. وتم استهداف الطائرة بوسائل تقنية وانفجرت بالقرب من أنبوب التهوية في حجرة المفاعل بالوحدة رقم 3.
وأكدت "روساتوم" أن الحادث لم يؤثر على تشغيل محطة سمولينسك للطاقة النووية،
حيث تعمل جميع وحدات الطاقة الثلاث في الوضع الطبيعي، والخلفية الإشعاعية طبيعية.