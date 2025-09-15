روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية

عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/روسيا-نظام-كييف-يوسع-جغرافية-الهجمات-على-المنشآت-النووية----1104862217.html
روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية
روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية
سبوتنيك عربي
صرّح أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، بأن نظام كييف يوسع نطاق هجماته على المنشآت النووية، حيث تعرضت محطة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T11:40+0000
2025-09-15T11:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روساتوم
أخبار أوكرانيا
العالم
الطاقة النووية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078366729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1502333977972f4b0f9ca9b16943dbf4.jpg
وقال ليخاتشوف، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تتسع نطاق استفزازات النظام (كييف). في شهري أغسطس (آب الماضي) وسبتمبر (أيلول الجاري)، تعرضت محطة سمولينسك للطاقة النووية لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة على بعد كيلومترات عدة من محطة كورسك للطاقة النووية".وأشار ليخاتشوف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وموظفيها، وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا دائمًا لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وحماية موظفيها".وأكد ليخاتشوف أن نظام كييف يهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل شبه يومي، وأن التصرفات المتهورة للقوات المسلحة الأوكرانية، هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تواجهها المحطة.وأشار ليخاتشوف إلى أن هجمات نظام كييف على منشآت الطاقة النووية تشكل خطرًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها. وأوضح أن "أفعال كييف تشكل خطرًا ليس فقط على منشآت الطاقة النووية الروسية، بل أيضًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها". وأكدت "روساتوم" أن الحادث لم يؤثر على تشغيل محطة سمولينسك للطاقة النووية، حيث تعمل جميع وحدات الطاقة الثلاث في الوضع الطبيعي، والخلفية الإشعاعية طبيعية.مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدرهرئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
https://sarabic.ae/20250814/روساتوم-الجيش-الأوكراني-هاجم-محطة-زابوروجيه-النووية-للتشويش-على-القمة-الروسية-الأمريكية--عاجل-1103721236.html
https://sarabic.ae/20250606/روساتوم-روسيا-مستعدة-للعمل-مع-واشنطن-بوساطة-الوكالة-الدولية-بشأن-الوقود-النووي-في-محطة-زابوروجيه-1101389112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078366729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a2ba66329e786c7d526e4a1045791be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الطاقة النووية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الطاقة النووية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية

11:40 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 11:51 GMT 15.09.2025)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، بأن نظام كييف يوسع نطاق هجماته على المنشآت النووية، حيث تعرضت محطة سمولينسك الروسية للطاقة النووية للهجوم.
وقال ليخاتشوف، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تتسع نطاق استفزازات النظام (كييف). في شهري أغسطس (آب الماضي) وسبتمبر (أيلول الجاري)، تعرضت محطة سمولينسك للطاقة النووية لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة على بعد كيلومترات عدة من محطة كورسك للطاقة النووية".
وأشار ليخاتشوف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وموظفيها، وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا دائمًا لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وحماية موظفيها".
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
14 أغسطس, 12:37 GMT
وأكد ليخاتشوف أن نظام كييف يهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل شبه يومي، وأن التصرفات المتهورة للقوات المسلحة الأوكرانية، هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تواجهها المحطة.

وتابع: "أود التأكيد، يتضح يومًا بعد يوم أن المصدر الحقيقي للتهديد الذي تتعرض له المحطة وعمالها هو التصرفات المتهورة للقوات المسلحة في كييف، التي تهاجم البنية التحتية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها بشكل شبه يومي".

وأشار ليخاتشوف إلى أن هجمات نظام كييف على منشآت الطاقة النووية تشكل خطرًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها. وأوضح أن "أفعال كييف تشكل خطرًا ليس فقط على منشآت الطاقة النووية الروسية، بل أيضًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
"روساتوم": روسيا مستعدة للعمل مع واشنطن بوساطة الوكالة الدولية بشأن الوقود النووي في محطة زابوروجيه
6 يونيو, 12:08 GMT
وذكر أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، الجمعة الماضية، أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى وحدة الطاقة التشغيلية رقم 3 في محطة سمولينسك للطاقة النووية. وتم استهداف الطائرة بوسائل تقنية وانفجرت بالقرب من أنبوب التهوية في حجرة المفاعل بالوحدة رقم 3.
وأكدت "روساتوم" أن الحادث لم يؤثر على تشغيل محطة سمولينسك للطاقة النووية، حيث تعمل جميع وحدات الطاقة الثلاث في الوضع الطبيعي، والخلفية الإشعاعية طبيعية.
مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره
رئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала