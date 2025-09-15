https://sarabic.ae/20250915/روسيا-نظام-كييف-يوسع-جغرافية-الهجمات-على-المنشآت-النووية----1104862217.html

روسيا: نظام كييف يوسع جغرافية الهجمات على المنشآت النووية

صرّح أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، بأن نظام كييف يوسع نطاق هجماته على المنشآت النووية، حيث تعرضت محطة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ليخاتشوف، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تتسع نطاق استفزازات النظام (كييف). في شهري أغسطس (آب الماضي) وسبتمبر (أيلول الجاري)، تعرضت محطة سمولينسك للطاقة النووية لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة على بعد كيلومترات عدة من محطة كورسك للطاقة النووية".وأشار ليخاتشوف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وموظفيها، وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا دائمًا لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وحماية موظفيها".وأكد ليخاتشوف أن نظام كييف يهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل شبه يومي، وأن التصرفات المتهورة للقوات المسلحة الأوكرانية، هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تواجهها المحطة.وأشار ليخاتشوف إلى أن هجمات نظام كييف على منشآت الطاقة النووية تشكل خطرًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها. وأوضح أن "أفعال كييف تشكل خطرًا ليس فقط على منشآت الطاقة النووية الروسية، بل أيضًا على تطوير الصناعة النووية العالمية برمتها". وأكدت "روساتوم" أن الحادث لم يؤثر على تشغيل محطة سمولينسك للطاقة النووية، حيث تعمل جميع وحدات الطاقة الثلاث في الوضع الطبيعي، والخلفية الإشعاعية طبيعية.مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدرهرئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

