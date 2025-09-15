https://sarabic.ae/20250915/فيدان-سياسات-إسرائيل-التوسعية-تستهدف-دول-المنطقة-وليس-فلسطين-فقط-1104852375.html
فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تستهدف دول المنطقة وليس فلسطين فقط
وجاء ذلك عقب مشاركة فيدان في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي من من المقرر انعقادها اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأوضح فيدان: "دول المنطقة لا تواجه صراعا فلسطينيًا إسرائيليًا فحسب، بل سياسات توسعية إسرائيلية أيضًا"، مؤكدًا أن "تركيا تقف إلى جانب قطر في هذه الأوقات العصيبة".وتابع وزير الخارجية التركي: "لم تكتف إسرائيل بحرب الإبادة في غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية، بل تسعى للتوسع على حساب دول المنطقة"، مضيفًا: "ستبحث الدول العربية والإسلامية، تشخيص هذه المشكلة وسبل تحريك المجتمع الدولي للتصدي لها".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تستهدف دول المنطقة وليس فلسطين فقط
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن "التوسع الإسرائيلي هو أكبر مشكلة تواجه المنطقة حاليًا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تسعى لتوسعة أراضيها لإنشاء ما يطلق عليه "إسرائيل الكبرى"، في ذات الوقت الذي تسعى فيه لترك دول المنطقة في حالة ضعف وانقسام".
وجاء ذلك عقب مشاركة فيدان في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي من من المقرر انعقادها اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأوضح فيدان: "دول المنطقة لا تواجه صراعا فلسطينيًا إسرائيليًا فحسب، بل سياسات توسعية إسرائيلية أيضًا"، مؤكدًا أن "تركيا تقف إلى جانب قطر في هذه الأوقات العصيبة".
وتابع وزير الخارجية التركي: "لم تكتف إسرائيل بحرب الإبادة في غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية، بل تسعى للتوسع
على حساب دول المنطقة"، مضيفًا: "ستبحث الدول العربية والإسلامية، تشخيص هذه المشكلة وسبل تحريك المجتمع الدولي للتصدي لها".
وقال فيدان: "تركيا على اتصال مع سوريا ولبنان والأردن ومصر".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.
كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر،
إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.