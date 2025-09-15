فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تستهدف دول المنطقة وليس فلسطين فقط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/فيدان-سياسات-إسرائيل-التوسعية-تستهدف-دول-المنطقة-وليس-فلسطين-فقط-1104852375.html
فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تستهدف دول المنطقة وليس فلسطين فقط
فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تستهدف دول المنطقة وليس فلسطين فقط
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن "التوسع الإسرائيلي هو أكبر مشكلة تواجه المنطقة حاليًا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تسعى لتوسعة أراضيها لإنشاء ما يطلق... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T05:57+0000
2025-09-15T05:57+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
قطر
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092559393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43728c61e3377d60acdf7fbd9c973a9f.jpg
وجاء ذلك عقب مشاركة فيدان في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي من من المقرر انعقادها اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأوضح فيدان: "دول المنطقة لا تواجه صراعا فلسطينيًا إسرائيليًا فحسب، بل سياسات توسعية إسرائيلية أيضًا"، مؤكدًا أن "تركيا تقف إلى جانب قطر في هذه الأوقات العصيبة".وتابع وزير الخارجية التركي: "لم تكتف إسرائيل بحرب الإبادة في غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية، بل تسعى للتوسع على حساب دول المنطقة"، مضيفًا: "ستبحث الدول العربية والإسلامية، تشخيص هذه المشكلة وسبل تحريك المجتمع الدولي للتصدي لها".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250913/وزراء-خارجية-الدول-العربية-والإسلامية-يعدون-بيانا-في-قطر-بشأن-الضربات-الإسرائيلية-1104818604.html
قطر
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092559393_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c613a8608d4e3d39e3dc7c5c64607420.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار سوريا اليوم

فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تستهدف دول المنطقة وليس فلسطين فقط

05:57 GMT 15.09.2025
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن "التوسع الإسرائيلي هو أكبر مشكلة تواجه المنطقة حاليًا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تسعى لتوسعة أراضيها لإنشاء ما يطلق عليه "إسرائيل الكبرى"، في ذات الوقت الذي تسعى فيه لترك دول المنطقة في حالة ضعف وانقسام".
وجاء ذلك عقب مشاركة فيدان في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي من من المقرر انعقادها اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأوضح فيدان: "دول المنطقة لا تواجه صراعا فلسطينيًا إسرائيليًا فحسب، بل سياسات توسعية إسرائيلية أيضًا"، مؤكدًا أن "تركيا تقف إلى جانب قطر في هذه الأوقات العصيبة".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطر بشأن الضربات الإسرائيلية
13 سبتمبر, 22:00 GMT
وتابع وزير الخارجية التركي: "لم تكتف إسرائيل بحرب الإبادة في غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية، بل تسعى للتوسع على حساب دول المنطقة"، مضيفًا: "ستبحث الدول العربية والإسلامية، تشخيص هذه المشكلة وسبل تحريك المجتمع الدولي للتصدي لها".
وقال فيدان: "تركيا على اتصال مع سوريا ولبنان والأردن ومصر".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.
كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала