https://sarabic.ae/20250915/مسؤول-بـفتح-تفعيل-آلية-الدفاع-المشترك-العسكري-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-وبمثابة-رادع-لإسرائيل-1104885060.html

مسؤول بـ"فتح": تفعيل آلية الدفاع المشترك العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح وبمثابة رادع لإسرائيل

مسؤول بـ"فتح": تفعيل آلية الدفاع المشترك العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح وبمثابة رادع لإسرائيل

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية من الخليل، الدكتور ماهر النمورة، تعليقا على انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، إنها "أتت في ظروف بالغة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T19:17+0000

2025-09-15T19:17+0000

2025-09-15T19:17+0000

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

العالم العربي

أخبار الخليج

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881524_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6f1f712427aee63c695d182164320fd5.jpg

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى النمورة أن "تفعيل آليات الدفاع المشترك العسكري والدبلوماسي بين هذه الدول خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، لافتا إلى أن "ذلك سيكون بمثابة رادع لإسرائيل لكي تفكر ألف مرة قبل أن تعتدي على أي دولة عربية أو إسلامية"، مشيرا إلى أن "استجابة الدول العربية لحضور هذه القمة تعبير واضح وصريح والتزام عروبي قوي"، داعيا إلى "إصدار قرارات صارمة ورسالة واضحة لإسرائيل بعدم التمادي".واعتبر أن "حديث نتنياهو بعد 23 شهرا أن إسرائيل تعيش في عزلة هو تطور جديد وكبير"، لافتا إلى أن "ما جرى في الأيام الماضية في الجمعية العامة هو استفتاء للحق الفلسطيني من خلال تصويت 122 دولة لصالح دولة فلسطين"، قائلا إن "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار في استعداء كل شعوب العالم من خلال هذا التصويت".وشدد النمورة على "ضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني وعلى إسرائيل أن تزول وتغادر القطاع"، مضيفا: "في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب، لم يبقَ أي مبرر لوجود أي جندي إسرائيلي داخل قطاع غزة"، داعيا إلى "موقف دولي يلتزم بمخرجات القمة العربية في القاهرة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250915/القمة-العربية-الإسلامية-تدعو-جميع-الدول-إلى-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-وتعليق-تزويدها-بالسلاح-1104880983.html

https://sarabic.ae/20250915/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-القمة-العربية---الإسلامية-في-الدوحة-مقارعة-إسرائيل؟---1104853970.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العالم العربي, أخبار الخليج , حصري