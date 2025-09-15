عربي
مسؤول بـ"فتح": تفعيل آلية الدفاع المشترك العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح وبمثابة رادع لإسرائيل
قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية من الخليل، الدكتور ماهر النمورة، تعليقا على انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، إنها "أتت في ظروف بالغة...
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى النمورة أن "تفعيل آليات الدفاع المشترك العسكري والدبلوماسي بين هذه الدول خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، لافتا إلى أن "ذلك سيكون بمثابة رادع لإسرائيل لكي تفكر ألف مرة قبل أن تعتدي على أي دولة عربية أو إسلامية"، مشيرا إلى أن "استجابة الدول العربية لحضور هذه القمة تعبير واضح وصريح والتزام عروبي قوي"، داعيا إلى "إصدار قرارات صارمة ورسالة واضحة لإسرائيل بعدم التمادي".واعتبر أن "حديث نتنياهو بعد 23 شهرا أن إسرائيل تعيش في عزلة هو تطور جديد وكبير"، لافتا إلى أن "ما جرى في الأيام الماضية في الجمعية العامة هو استفتاء للحق الفلسطيني من خلال تصويت 122 دولة لصالح دولة فلسطين"، قائلا إن "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار في استعداء كل شعوب العالم من خلال هذا التصويت".وشدد النمورة على "ضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني وعلى إسرائيل أن تزول وتغادر القطاع"، مضيفا: "في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب، لم يبقَ أي مبرر لوجود أي جندي إسرائيلي داخل قطاع غزة"، داعيا إلى "موقف دولي يلتزم بمخرجات القمة العربية في القاهرة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
مسؤول بـ"فتح": تفعيل آلية الدفاع المشترك العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح وبمثابة رادع لإسرائيل

قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية من الخليل، الدكتور ماهر النمورة، تعليقا على انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، إنها "أتت في ظروف بالغة الحساسية تمر بها القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي في قطر أمر خطير جدا، وبالتالي فإن الحضور العربي والإسلامي الكبير سيكون له آثار إيجابية على القمة والقضية الفلسطينية".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى النمورة أن "تفعيل آليات الدفاع المشترك العسكري والدبلوماسي بين هذه الدول خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، لافتا إلى أن "ذلك سيكون بمثابة رادع لإسرائيل لكي تفكر ألف مرة قبل أن تعتدي على أي دولة عربية أو إسلامية"، مشيرا إلى أن "استجابة الدول العربية لحضور هذه القمة تعبير واضح وصريح والتزام عروبي قوي"، داعيا إلى "إصدار قرارات صارمة ورسالة واضحة لإسرائيل بعدم التمادي".
القمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
18:02 GMT
وأشار إلى أن "نتنياهو يتخبط ويعيش في أزمة داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال حجم المظاهرات المُعارِضة له التي تنطلق كل يوم لوقف الحرب والذهاب إلى صفقة، إلا أنه مستمر في الحرب نتيجة التحالفات اليمينية المتطرفة".
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
07:54 GMT
واعتبر أن "حديث نتنياهو بعد 23 شهرا أن إسرائيل تعيش في عزلة هو تطور جديد وكبير"، لافتا إلى أن "ما جرى في الأيام الماضية في الجمعية العامة هو استفتاء للحق الفلسطيني من خلال تصويت 122 دولة لصالح دولة فلسطين"، قائلا إن "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار في استعداء كل شعوب العالم من خلال هذا التصويت".
وشدد النمورة على "ضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني وعلى إسرائيل أن تزول وتغادر القطاع"، مضيفا: "في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب، لم يبقَ أي مبرر لوجود أي جندي إسرائيلي داخل قطاع غزة"، داعيا إلى "موقف دولي يلتزم بمخرجات القمة العربية في القاهرة".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
