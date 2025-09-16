عربي
الأمن الباكستاني: تحييد 31 إرهابيا مدعومين من الهند في عمليتين منفصلتين
الأمن الباكستاني: تحييد 31 إرهابيا مدعومين من الهند في عمليتين منفصلتين
ووفقاً لبيان رسمي، نقلته محطة "آب تاك"، فقد جرت العمليتان في منطقتي لكي مروات وبنو خلال، يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث شنت القوات الأمنية الباكستانية عملية استخبارية استجابة لمعلومات عن وجود إرهابيين في منطقة لكي مروات، وتمكنت من محاصرة موقعهم والتخلص من 14 إرهابيا بعد تبادل إطلاق نار عنيف.وفي عملية مماثلة في منطقة بنو، أسفرت المواجهات عن تصفية 17 إرهابيًا آخر، وما تزال عمليات التطهير مستمرة في المنطقتين لضمان القضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.وأضاف بيان المتحدث العسكري الباكستاني أن "القوات المسلحة الباكستانية عازمة بشكل قاطع على استئصال الإرهاب المدعوم من الهند من أراضي البلاد".جاءت هذه الضربات الأمنية المتلاحقة بعد أسبوع من عمليات مماثلة أسفرت عن مقتل 12 جنديا باكستانيا، بينما تم القضاء على 35 مسلحا في منطقتي باجور ووزيرستان الجنوبية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، في إطار الحملة المستمرة العسكرية في المنطقة.وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدًا أن "أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ "براهموس" المجنحة، التي تُنتَج ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا".وأشار إلى أن "مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم"، مؤكدًا أن الصواريخ "ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية".
تابعنا عبر
أعلن متحدث عسكري باكستاني، أمس الاثنين، أن القوات الأمنية الباكستانية، "تمكنت من القضاء على 31 إرهابيا مدعومين من الهند في عمليتين استخباريتين منفصلتين في منطقة خيبر باختونخوا".
ووفقاً لبيان رسمي، نقلته محطة "آب تاك"، فقد جرت العمليتان في منطقتي لكي مروات وبنو خلال، يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث شنت القوات الأمنية الباكستانية عملية استخبارية استجابة لمعلومات عن وجود إرهابيين في منطقة لكي مروات، وتمكنت من محاصرة موقعهم والتخلص من 14 إرهابيا بعد تبادل إطلاق نار عنيف.
وفي عملية مماثلة في منطقة بنو، أسفرت المواجهات عن تصفية 17 إرهابيًا آخر، وما تزال عمليات التطهير مستمرة في المنطقتين لضمان القضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك
5 سبتمبر, 16:31 GMT
وأضاف بيان المتحدث العسكري الباكستاني أن "القوات المسلحة الباكستانية عازمة بشكل قاطع على استئصال الإرهاب المدعوم من الهند من أراضي البلاد".
جاءت هذه الضربات الأمنية المتلاحقة بعد أسبوع من عمليات مماثلة أسفرت عن مقتل 12 جنديا باكستانيا، بينما تم القضاء على 35 مسلحا في منطقتي باجور ووزيرستان الجنوبية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، في إطار الحملة المستمرة العسكرية في المنطقة.
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مجتمع
الهند تحذر باكستان من فيضانات في نهر سوتليج
4 سبتمبر, 13:41 GMT
وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدًا أن "أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ "براهموس" المجنحة، التي تُنتَج ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا".
وأوضح مودي، في تصريحات له خلال كلمة ألقاها في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيتم الآن في مدينة لكناو بولاية أوتار براديش، وفقا لموقع "إنديا نيوز ستريم"، وأردف: "إذا أخطأت باكستان مجددا، فإن هذه الصواريخ ستكون جاهزة لتدمير الإرهابيين".
وأشار إلى أن "مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم"، مؤكدًا أن الصواريخ "ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية".
