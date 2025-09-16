https://sarabic.ae/20250916/روبيو-ترامب-قد-يلتقي-زيلينسكي-الأسبوع-المقبل-1104892189.html

روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلتقي بفلاديمير زيلينسكي، في نيويورك الأسبوع المقبل. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال روبيو في حديث للصحفيين، عن جهود ترامب للاستقرار في أوكرانيا، والذي بثته وسائل إعلام غربية: "مكالمات هاتفية متعددة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتماعات متعددة مع زيلينسكي، بما في ذلك ربما الأسبوع المقبل في نيويورك".وبحسب روبيو، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وتوقفت عن المشاركة في جهود التسوية، "لن يتبقى في العالم أحد يستطيع أن يعمل وسيطًا".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية لكل من كييف وموسكو. وأكد أن روسيا ستنفذ هذه الضمانات بالكامل، إلا أن أحدًا لم يناقشها معها بجدية حتى الآن.وفي وقت سابق، اعتبرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا، "غير كافية" في ظل استمرارها بشراء موارد الطاقة الروسية، على حد قوله.ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريبترامب يشكك في "فعالية" العقوبات الأوروبية ضد روسيا

