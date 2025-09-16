عربي
https://sarabic.ae/20250916/روبيو-ترامب-قد-يلتقي-زيلينسكي-الأسبوع-المقبل-1104892189.html
روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل
روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلتقي بفلاديمير زيلينسكي، في نيويورك الأسبوع المقبل. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T06:18+0000
2025-09-16T06:18+0000
2025-09-16T06:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897566_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_c4c818ef264c3c4a7f8c4324e789ecb6.jpg
وقال روبيو في حديث للصحفيين، عن جهود ترامب للاستقرار في أوكرانيا، والذي بثته وسائل إعلام غربية: "مكالمات هاتفية متعددة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتماعات متعددة مع زيلينسكي، بما في ذلك ربما الأسبوع المقبل في نيويورك".وبحسب روبيو، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وتوقفت عن المشاركة في جهود التسوية، "لن يتبقى في العالم أحد يستطيع أن يعمل وسيطًا".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية لكل من كييف وموسكو. وأكد أن روسيا ستنفذ هذه الضمانات بالكامل، إلا أن أحدًا لم يناقشها معها بجدية حتى الآن.وفي وقت سابق، اعتبرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا، "غير كافية" في ظل استمرارها بشراء موارد الطاقة الروسية، على حد قوله.ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريبترامب يشكك في "فعالية" العقوبات الأوروبية ضد روسيا
https://sarabic.ae/20250915/روبيو-ترامب-يبذل-قصارى-جهده-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1104883643.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897566_245:0:2850:1954_1920x0_80_0_0_fb0760ea617c3b5c8c33cbf007f10b6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل

06:18 GMT 16.09.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلتقي بفلاديمير زيلينسكي، في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقال روبيو في حديث للصحفيين، عن جهود ترامب للاستقرار في أوكرانيا، والذي بثته وسائل إعلام غربية: "مكالمات هاتفية متعددة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتماعات متعددة مع زيلينسكي، بما في ذلك ربما الأسبوع المقبل في نيويورك".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن ترامب سيواصل مساعيه لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وبحسب قوله، فهو "الزعيم الوحيد في العالم" القادر على التواصل مع أوكرانيا وأوروبا، وكذلك مع روسيا.

وبحسب روبيو، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وتوقفت عن المشاركة في جهود التسوية، "لن يتبقى في العالم أحد يستطيع أن يعمل وسيطًا".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
روبيو: ترامب يبذل قصارى جهده لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أمس, 18:54 GMT
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية لكل من كييف وموسكو. وأكد أن روسيا ستنفذ هذه الضمانات بالكامل، إلا أن أحدًا لم يناقشها معها بجدية حتى الآن.
وفي وقت سابق، اعتبرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا، "غير كافية" في ظل استمرارها بشراء موارد الطاقة الروسية، على حد قوله.
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
ترامب يشكك في "فعالية" العقوبات الأوروبية ضد روسيا
