موسكو: روسيا مستعدة لمواصلة دعم الأمم المتحدة في مسألة توحيد المؤسسات الليبية

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المتفرقة، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم يجب أن يؤدوا الدور الرئيسي في هذا.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة في ليبيا، بمشاركة أساسية ومباشرة من مواطني هذا البلد في هذه العملية".

وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن المساعدة الدولية لهذا النشاط الأممي يجب أن تكون واعية ومنسقة، وأن تشمل جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية القادرة على إحداث تأثير بنّاء على الوضع في ليبيا".

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
