https://sarabic.ae/20250916/موسكو-روسيا-مستعدة-لمواصلة-دعم-الأمم-المتحدة-في-مسألة-توحيد-المؤسسات-الليبية-1104919442.html
موسكو: روسيا مستعدة لمواصلة دعم الأمم المتحدة في مسألة توحيد المؤسسات الليبية
موسكو: روسيا مستعدة لمواصلة دعم الأمم المتحدة في مسألة توحيد المؤسسات الليبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المتفرقة، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم يجب... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T17:52+0000
2025-09-16T17:52+0000
2025-09-16T17:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة في ليبيا، بمشاركة أساسية ومباشرة من مواطني هذا البلد في هذه العملية".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250908/السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ورئيسة-البعثة-الأممية-يناقشان-خارطة-الطريق-والتوترات-في-طرابلس-1104620346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
موسكو: روسيا مستعدة لمواصلة دعم الأمم المتحدة في مسألة توحيد المؤسسات الليبية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المتفرقة، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم يجب أن يؤدوا الدور الرئيسي في هذا.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة في ليبيا، بمشاركة أساسية ومباشرة من مواطني هذا البلد في هذه العملية".
وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن المساعدة الدولية لهذا النشاط الأممي يجب أن تكون واعية ومنسقة، وأن تشمل جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية القادرة على إحداث تأثير بنّاء على الوضع في ليبيا".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة
، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.