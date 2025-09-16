وزارة الخارجية الإيرانية: سياسات أمريكا تجاه طهران مخادعة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
وزارة الخارجية الإيرانية: سياسات أمريكا تجاه طهران مخادعة
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بـ"المليء بالنفاق والخداع والوقاحة". 16.09.2025, سبوتنيك عربي
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن "البيان الأمريكي جاء بذريعة ذكرى الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل 3 أعوام".واعتبرت الخارجية الإيراني أن "البيان الأمريكي مثالا واضحا على التدخل الأمريكي العدواني والإجرامي في الشؤون الداخلية الإيرانية".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران.وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ميسرين ماليين إيرانيين وأشخاص وكيانات في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، بسبب دورهم في تنسيق نقل أموال، بما في ذلك عوائد بيع نفط إيراني، يستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية"، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بحزمة العقوبات الأخيرة.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية الإيرانية: سياسات أمريكا تجاه طهران مخادعة

21:44 GMT 16.09.2025
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© x.com
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بـ"المليء بالنفاق والخداع والوقاحة".
ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن "البيان الأمريكي جاء بذريعة ذكرى الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل 3 أعوام".
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
إيران تدعو إلى سن قانون دولي يحظر الهجوم العسكري على المنشآت النوویة
أمس, 05:30 GMT
واعتبرت الخارجية الإيراني أن "البيان الأمريكي مثالا واضحا على التدخل الأمريكي العدواني والإجرامي في الشؤون الداخلية الإيرانية".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ميسرين ماليين إيرانيين وأشخاص وكيانات في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، بسبب دورهم في تنسيق نقل أموال، بما في ذلك عوائد بيع نفط إيراني، يستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية"، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بحزمة العقوبات الأخيرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.
وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
