وزارة الخارجية الإيرانية: سياسات أمريكا تجاه طهران مخادعة

وزارة الخارجية الإيرانية: سياسات أمريكا تجاه طهران مخادعة

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بـ"المليء بالنفاق والخداع والوقاحة". 16.09.2025

ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن "البيان الأمريكي جاء بذريعة ذكرى الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل 3 أعوام".واعتبرت الخارجية الإيراني أن "البيان الأمريكي مثالا واضحا على التدخل الأمريكي العدواني والإجرامي في الشؤون الداخلية الإيرانية".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران.وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ميسرين ماليين إيرانيين وأشخاص وكيانات في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، بسبب دورهم في تنسيق نقل أموال، بما في ذلك عوائد بيع نفط إيراني، يستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية"، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بحزمة العقوبات الأخيرة.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

