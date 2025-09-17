عربي
أردوغان: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس وليغضبوا كما يشاؤون
أردوغان: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس وليغضبوا كما يشاؤون
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قائلا، "لا يمكننا السماح للغرباء بتدنيس القدس الشريف وأعلم أن غيظ الساعين للتشبه بهتلر قد لا يزول أبدا". 17.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي، قوله: "نحن المسلمون لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس الشرقية وليغضبوا كما يشاؤون".وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تؤمن بعالم يكون فيه المحق قويا وليس القوي محقا وتكافح من أجل إقامة عالم هكذا"، مؤكدا "أننا سنواصل تضامننا التام مع أشقائنا في سوريا واليمن ولبنان وقطر بمواجهة الهمجية الإسرائيلية وعدوانيتها".وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة "حماس" للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".
أردوغان: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس وليغضبوا كما يشاؤون

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قائلا، "لا يمكننا السماح للغرباء بتدنيس القدس الشريف وأعلم أن غيظ الساعين للتشبه بهتلر قد لا يزول أبدا".
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي، قوله: "نحن المسلمون لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس الشرقية وليغضبوا كما يشاؤون".
وأكد أن "لغة الدبلوماسية هي اللباقة وتركيا تركز بسياستها الخارجية على السلام، لكن هذا لا يعني أنها ستصمت أمام تجاوزات الآخرين"، مضيفا "من يعتقدون أن بإمكانهم بناء مستقبل آمن بالقمع وبإبادة الأطفال الأبرياء سيخسرون ويغرقون في الدماء التي يسفكونها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر
أمس, 11:37 GMT

وتابع أردوغان "سنقف شامخين بوجه من يريدون تحويل منطقتنا إلى بحر من الدماء ومن يؤججون عدم الاستقرار"، مردفا "لا يستطيع أحد أن يمنعنا من الوقوف بجانب المضطهدين في غزة الذين يكافحون للبقاء بمواجهة الوحشية الإسرائيلية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تؤمن بعالم يكون فيه المحق قويا وليس القوي محقا وتكافح من أجل إقامة عالم هكذا"، مؤكدا "أننا سنواصل تضامننا التام مع أشقائنا في سوريا واليمن ولبنان وقطر بمواجهة الهمجية الإسرائيلية وعدوانيتها".
وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة "حماس" للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".

وأكد أردوغان أن "هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".
