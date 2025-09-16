أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر
أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة، أمس الاثنين: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".وتمنّى أردوغان أن "تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الأيام المقبلة"، مبيّنا أن "اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، سيحشر إسرائيل في الزاوية".وشدد أردوغان على ضرورة أن "تُطور الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخبارية وإدارة الأزمات".واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".
11:37 GMT 16.09.2025
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصير الأخير.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة، أمس الاثنين: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".

وأضاف الرئيس التركي: "من يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حوّلت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد "حماس" في قطر انتهاك للقانون الدولي
9 سبتمبر, 18:47 GMT
وتمنّى أردوغان أن "تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الأيام المقبلة"، مبيّنا أن "اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، سيحشر إسرائيل في الزاوية".

وحول الهجوم الإسرائيلي على قطر، قال أردوغان: "تعرضُ الوفد التفاوضي من "حماس" لهذا العدوان الدنيء هو تحدٍ علني للنظام العالمي والقانون الدولي".

وشدد أردوغان على ضرورة أن "تُطور الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخبارية وإدارة الأزمات".
قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
أمس, 13:02 GMT
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وعشية انعقاد القمة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الهجوم على قادة حركة "حماس" في الدوحة، كان "قرارا إسرائيليا بالكامل ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم".
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا
14 سبتمبر, 12:57 GMT
وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".

وأكد أردوغان أن "هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".
