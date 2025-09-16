https://sarabic.ae/20250916/أردوغان-نتنياهو-سيلقى-ذات-مصير-هتلر--1104904688.html

أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر

أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر،... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة، أمس الاثنين: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".وتمنّى أردوغان أن "تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الأيام المقبلة"، مبيّنا أن "اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، سيحشر إسرائيل في الزاوية".وشدد أردوغان على ضرورة أن "تُطور الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخبارية وإدارة الأزمات".واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".

