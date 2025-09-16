https://sarabic.ae/20250916/أردوغان-نتنياهو-سيلقى-ذات-مصير-هتلر--1104904688.html
أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر
أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر
سبوتنيك عربي
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر،... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T11:37+0000
2025-09-16T11:37+0000
2025-09-16T11:37+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة، أمس الاثنين: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".وتمنّى أردوغان أن "تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الأيام المقبلة"، مبيّنا أن "اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، سيحشر إسرائيل في الزاوية".وشدد أردوغان على ضرورة أن "تُطور الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخبارية وإدارة الأزمات".واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".
https://sarabic.ae/20250909/أردوغان-هجوم-إسرائيل-على-وفد-حماس-في-قطر-انتهاك-للقانون-الدولي،-ويهدف-إلى-ضرب-السلام-والأمن---عاجل-1104673716.html
https://sarabic.ae/20250915/بث-مباشر-انطلاق-القمة-العربية-الإسلامية-في-قطر-ردا-على-إسرائيل-1104858234.html
https://sarabic.ae/20250914/صحيفة-إسرائيلية-تحذر-تل-أبيب-من-استهداف-حماس-في-تركيا-1104835509.html
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, قطر
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, قطر
أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصير الأخير.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة، أمس الاثنين: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".
وأضاف الرئيس التركي: "من يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حوّلت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية".
وتمنّى أردوغان أن "تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الأيام المقبلة"، مبيّنا أن "اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين
، سيحشر إسرائيل في الزاوية".
وحول الهجوم الإسرائيلي على قطر، قال أردوغان: "تعرضُ الوفد التفاوضي من "حماس" لهذا العدوان الدنيء هو تحدٍ علني للنظام العالمي والقانون الدولي".
وشدد أردوغان على ضرورة أن "تُطور الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخبارية وإدارة الأزمات".
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وعشية انعقاد القمة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الهجوم على قادة حركة "حماس
" في الدوحة، كان "قرارا إسرائيليا بالكامل ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم".
وكان أردوغان، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".
وأكد أردوغان أن "هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر
الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".