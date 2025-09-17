https://sarabic.ae/20250917/إعلام-تسمم-غذائي-يطال-العشرات-من-جنود-حرس-الحدود-الإسرائيليين-1104942981.html
سبوتنيك عربي
2025-09-17T12:11+0000
2025-09-17T12:11+0000
2025-09-17T12:11+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ القاعدة مؤقتا وتوفير طعام بديل.وأضافت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.وتبرز هذه الحادثة في ظل كشف تقارير عدة، خلال الشهر الماضي، عن أوضاع صحية سيئة في قواعد عسكرية أخرى، منها قاعدة "ساير" قرب إيلات، ومعسكر "عين ياهف" في وادي عربة.من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي حينها أن هذه الحوادث كانت "حوادث فردية".الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
إعلام: تسمم غذائي يطال العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين
أبلغ نحو 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل، عن تعرضهم لأعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي، خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ القاعدة مؤقتا وتوفير طعام بديل.
وأضافت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.
وتم على إثر ذلك إرسال بعض الجنود إلى منازلهم، فيما تمت إراحة آخرين داخل القاعدة لتلقي الرعاية اللازمة.
وتبرز هذه الحادثة في ظل كشف تقارير عدة، خلال الشهر الماضي، عن أوضاع صحية سيئة في قواعد عسكرية أخرى، منها قاعدة "ساير" قرب إيلات، ومعسكر "عين ياهف" في وادي عربة.
وفي "ساير"، تعرضت المجندات لانقطاع كهربائي خلال موجة حر شديدة، مع تقديم طعام مخزن لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، بينما وصفت مجندات في "عين ياهف"، الطعام بأنه "غير صالح للاستهلاك" مع انتشار صور تظهر حاويات طعام متعفنة.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي حينها أن هذه الحوادث كانت "حوادث فردية".