إعلام: تسمم غذائي يطال العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/إعلام-تسمم-غذائي-يطال-العشرات-من-جنود-حرس-الحدود-الإسرائيليين-1104942981.html
إعلام: تسمم غذائي يطال العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين
إعلام: تسمم غذائي يطال العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
أبلغ نحو 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل، عن تعرضهم لأعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي، خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T12:11+0000
2025-09-17T12:11+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ القاعدة مؤقتا وتوفير طعام بديل.وأضافت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.وتبرز هذه الحادثة في ظل كشف تقارير عدة، خلال الشهر الماضي، عن أوضاع صحية سيئة في قواعد عسكرية أخرى، منها قاعدة "ساير" قرب إيلات، ومعسكر "عين ياهف" في وادي عربة.من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي حينها أن هذه الحوادث كانت "حوادث فردية".الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
https://sarabic.ae/20250917/الخارجية-السعودية-تحذر-من-استمرار-النهج-الدموي-في-غزة-1104942353.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_055ee4134c803199f17dbf4114ca435e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

إعلام: تسمم غذائي يطال العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين

12:11 GMT 17.09.2025
© Photo / Social Media Imagesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أبلغ نحو 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل، عن تعرضهم لأعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي، خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ القاعدة مؤقتا وتوفير طعام بديل.
وأضافت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.
وتم على إثر ذلك إرسال بعض الجنود إلى منازلهم، فيما تمت إراحة آخرين داخل القاعدة لتلقي الرعاية اللازمة.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الخارجية السعودية تحذر من استمرار "النهج الدموي" في غزة
11:32 GMT
وتبرز هذه الحادثة في ظل كشف تقارير عدة، خلال الشهر الماضي، عن أوضاع صحية سيئة في قواعد عسكرية أخرى، منها قاعدة "ساير" قرب إيلات، ومعسكر "عين ياهف" في وادي عربة.

وفي "ساير"، تعرضت المجندات لانقطاع كهربائي خلال موجة حر شديدة، مع تقديم طعام مخزن لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، بينما وصفت مجندات في "عين ياهف"، الطعام بأنه "غير صالح للاستهلاك" مع انتشار صور تظهر حاويات طعام متعفنة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي حينها أن هذه الحوادث كانت "حوادث فردية".
الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала