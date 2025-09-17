https://sarabic.ae/20250917/الحكومة-الألمانية-لم-نحسم-موقفنا-من-مقترحات-العقوبات-الأوروبية-على-إسرائيل-حتى-الآن-1104940668.html
الحكومة الألمانية: لم نحسم موقفنا من مقترحات العقوبات الأوروبية على إسرائيل حتى الآن
الحكومة الألمانية: لم نحسم موقفنا من مقترحات العقوبات الأوروبية على إسرائيل حتى الآن
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين لم تتخذ بعد موقفا نهائيا من مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T10:46+0000
2025-09-17T10:46+0000
2025-09-17T10:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
غزة
إسرائيل
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/38/1013483829_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bedb82a40bb2ab676d3b1e1519ecad69.jpg
وأوضح المتحدث شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بخطط العقوبات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وأضاف: "المفوضية الأوروبية تناقش العقوبات منذ عدة أيام، ومن المقرر عرضها اليوم، لكن الحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".ويأتي موقف برلين في ذات الوقت، الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مشاوراته حول ما يمكن اتخاذه من خطوات للضغط على تل أبيب.يذكر أن هناك انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن فعالية وجدوى العقوبات، التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب حرب غزة.وبدأت إسرائيل حاليا خطة احتلال مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250917/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تفكيك-الهياكل-العسكرية-للفصائل-في-غزة-1104929786.html
https://sarabic.ae/20250916/فرنسا-تدين-بشدة-تكثيف-الهجوم-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1104923992.html
غزة
إسرائيل
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/38/1013483829_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_97038003a855af09a8bcbb450272bc10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار ألمانيا
الحكومة الألمانية: لم نحسم موقفنا من مقترحات العقوبات الأوروبية على إسرائيل حتى الآن
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين لم تتخذ بعد موقفا نهائيا من مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.
وأوضح المتحدث شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بخطط العقوبات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وأضاف: "المفوضية الأوروبية تناقش العقوبات منذ عدة أيام، ومن المقرر عرضها اليوم، لكن الحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".
ويأتي موقف برلين في ذات الوقت، الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مشاوراته حول ما يمكن اتخاذه من خطوات للضغط على تل أبيب.
يذكر أن هناك انقسامات بين الدول الأوروبية
بشأن فعالية وجدوى العقوبات، التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب حرب غزة.
وبدأت إسرائيل حاليا خطة احتلال مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل
، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.