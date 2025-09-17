https://sarabic.ae/20250917/الحكومة-الألمانية-لم-نحسم-موقفنا-من-مقترحات-العقوبات-الأوروبية-على-إسرائيل-حتى-الآن-1104940668.html

الحكومة الألمانية: لم نحسم موقفنا من مقترحات العقوبات الأوروبية على إسرائيل حتى الآن

الحكومة الألمانية: لم نحسم موقفنا من مقترحات العقوبات الأوروبية على إسرائيل حتى الآن

سبوتنيك عربي

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين لم تتخذ بعد موقفا نهائيا من مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T10:46+0000

2025-09-17T10:46+0000

2025-09-17T10:46+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

غزة

إسرائيل

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/38/1013483829_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bedb82a40bb2ab676d3b1e1519ecad69.jpg

وأوضح المتحدث شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بخطط العقوبات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وأضاف: "المفوضية الأوروبية تناقش العقوبات منذ عدة أيام، ومن المقرر عرضها اليوم، لكن الحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".ويأتي موقف برلين في ذات الوقت، الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مشاوراته حول ما يمكن اتخاذه من خطوات للضغط على تل أبيب.يذكر أن هناك انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن فعالية وجدوى العقوبات، التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب حرب غزة.وبدأت إسرائيل حاليا خطة احتلال مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250917/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تفكيك-الهياكل-العسكرية-للفصائل-في-غزة-1104929786.html

https://sarabic.ae/20250916/فرنسا-تدين-بشدة-تكثيف-الهجوم-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1104923992.html

غزة

إسرائيل

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار ألمانيا