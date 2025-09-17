الحكومة الألمانية: لم نحسم موقفنا من مقترحات العقوبات الأوروبية على إسرائيل حتى الآن

عربي
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين لم تتخذ بعد موقفا نهائيا من مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.
وأوضح المتحدث شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بخطط العقوبات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وأضاف: "المفوضية الأوروبية تناقش العقوبات منذ عدة أيام، ومن المقرر عرضها اليوم، لكن الحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".ويأتي موقف برلين في ذات الوقت، الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مشاوراته حول ما يمكن اتخاذه من خطوات للضغط على تل أبيب.يذكر أن هناك انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن فعالية وجدوى العقوبات، التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب حرب غزة.وبدأت إسرائيل حاليا خطة احتلال مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين لم تتخذ بعد موقفا نهائيا من مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.
وأوضح المتحدث شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بخطط العقوبات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة
07:55 GMT
وأضاف: "المفوضية الأوروبية تناقش العقوبات منذ عدة أيام، ومن المقرر عرضها اليوم، لكن الحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".
ويأتي موقف برلين في ذات الوقت، الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مشاوراته حول ما يمكن اتخاذه من خطوات للضغط على تل أبيب.
يذكر أن هناك انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن فعالية وجدوى العقوبات، التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب حرب غزة.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة
أمس, 20:45 GMT
وبدأت إسرائيل حاليا خطة احتلال مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
