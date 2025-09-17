عربي
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
الخارجية الإيرانية: طهران على استعداد كامل لإعادة بناء وتوسيع العلاقات مع سوريا إذا رأت دمشق ذلك
الخارجية الإيرانية: طهران على استعداد كامل لإعادة بناء وتوسيع العلاقات مع سوريا إذا رأت دمشق ذلك
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن بلاده على "استعداد كامل لإعادة بناء وتوسيع العلاقات مع سوريا، إذا رأت دمشق أن الصداقة مع... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي: "نعتبر أنفسنا أصدقاء للشعب السوري ولسنا في عجلة لإعادة العلاقات مع دمشق".وأكد عراقجي أن "تعامل إيران مع سوريا، يعتمد على سلوك الطرف المقابل هناك"، وأن بلاده "تتمتع بحسن نية كاملة وتسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا".وشدد عباس عراقجي على رفض إيران لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي لأنه الحاكم الحقيقي لبلاده. دورنا يقتصر على المساعدة في تمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة، حتى نرى سوريا تنعم بالسلام وتعيش بسلام مع جيرانها".خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجعإيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن بلاده على "استعداد كامل لإعادة بناء وتوسيع العلاقات مع سوريا، إذا رأت دمشق أن الصداقة مع طهران تصب في مصلحة شعبها".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي: "نعتبر أنفسنا أصدقاء للشعب السوري ولسنا في عجلة لإعادة العلاقات مع دمشق".

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، بأن قرارات بلاده بشأن سوريا، "لا تعتمد على الشعارات أو التغيرات الشكلية، بل تبنى على الأفعال".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
عراقجي: تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر
4 يناير, 15:47 GMT
وأكد عراقجي أن "تعامل إيران مع سوريا، يعتمد على سلوك الطرف المقابل هناك"، وأن بلاده "تتمتع بحسن نية كاملة وتسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا".
وشدد عباس عراقجي على رفض إيران لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي لأنه الحاكم الحقيقي لبلاده. دورنا يقتصر على المساعدة في تمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة، حتى نرى سوريا تنعم بالسلام وتعيش بسلام مع جيرانها".
خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع
إيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
