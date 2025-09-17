الصين تعلن معارضتها بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/الصين-تعلن-معارضتها-بشدة-تصعيد-إسرائيل-للعمليات-العسكرية-في-غزة-1104940069.html
الصين تعلن معارضتها بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة
الصين تعلن معارضتها بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بالقطاع...
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بالقطاع لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، تعليقه على شن إسرائيل هجوما بريا وجويا واسع النطاق على مدينة غزة، قائلا: "الصين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، وتدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.. وتعارض قيام الأطراف المعنية بتأجيج النيران لمفاقمة الصراع".
وأضاف: "نحثّ إسرائيل على أن تأخذ على محمل الجد النداء القوي للمجتمع الدولي، وأن توقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وأن تعمل من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
08:26 GMT

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن نتنياهو، قوله ببداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أول أمس الاثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.
وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.
كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
