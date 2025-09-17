https://sarabic.ae/20250917/الصين-تعلن-معارضتها-بشدة-تصعيد-إسرائيل-للعمليات-العسكرية-في-غزة-1104940069.html
الصين تعلن معارضتها بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بالقطاع... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، تعليقه على شن إسرائيل هجوما بريا وجويا واسع النطاق على مدينة غزة، قائلا: "الصين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، وتدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.. وتعارض قيام الأطراف المعنية بتأجيج النيران لمفاقمة الصراع".وأضاف: "نحثّ إسرائيل على أن تأخذ على محمل الجد النداء القوي للمجتمع الدولي، وأن توقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وأن تعمل من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق".وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أول أمس الاثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بالقطاع لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، تعليقه على شن إسرائيل هجوما بريا وجويا واسع النطاق على مدينة غزة، قائلا: "الصين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، وتدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.. وتعارض قيام الأطراف المعنية بتأجيج النيران لمفاقمة الصراع".
وأضاف: "نحثّ إسرائيل على أن تأخذ على محمل الجد النداء القوي للمجتمع الدولي، وأن توقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وأن تعمل من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن نتنياهو، قوله ببداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".
وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أول أمس الاثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.
وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.