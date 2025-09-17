https://sarabic.ae/20250917/بيروت-تحيي-ذكرى-تفجيرات-البيجر-بمسيرة-حاشدة-جراحنا-شرف-وذاكرتنا-مقاومة-1104964986.html

بيروت تحيي ذكرى "تفجيرات البيجر" بمسيرة حاشدة... "جراحنا شرف وذاكرتنا مقاومة"

بيروت تحيي ذكرى "تفجيرات البيجر" بمسيرة حاشدة... "جراحنا شرف وذاكرتنا مقاومة"

سبوتنيك عربي

انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء، في بيروت مسيرة "17 أيلول – اليوم الوطني"، في الذكرى السنوية لانفجار أجهزة "البيجر" الذي أودى بحياة العشرات وجرح أكثر من ثلاثة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T19:47+0000

2025-09-17T19:47+0000

2025-09-17T20:04+0000

لبنان

مظاهرة حاشدة

أخبار حزب الله

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104962906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d5b1ef48730a13ff2774e51cbdce5c0.jpg

بدأت المسيرة من منطقة عين المريسة باتجاه المنارة، وشارك فيها المئات من بينهم أهالي الضحايا والجرحى، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية وناشطين حقوقيين، رافعين شعار: "لنقول لأعدائنا إننا نفتخر بأبطالنا، من ارتقى شهيدا ومن أصيب، ونحتفي بتعافيهم، فجراحهم شرف لنا ولوطننا".وفي كلمة ألقاها النائب إلياس جرادي، قال: "يخطئ من يظن أن ما جرى في مثل هذا اليوم قبل عام هو اعتداء على مجموعة محددة أو على مقاومة أو طائفة بعينها. نعم بالوقائع كان استهدافا لمقاومين، ولكن في المفهوم والسياق العام كان اعتداء على الإنسانية جمعاء، على الحضارة التي بنيت بآلاف السنين من النضالات والتضحيات والفلاسفة والأنبياء والشهداء. هي ليست جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل أكبر جريمة عرفها العصر الحديث بعد جريمة آدم وحواء حين أكلا من شجرة المعرفة وأُخرجا من الجنة".وأضاف جرادي: "هذه الجريمة لم تكن معزولة، بل كانت تمهيداً لمنظومة جديدة تستبيح كل شيء، منظومة تعتبر أن حرق الأطفال وتجويعهم في غزة والإبادة هناك مجرد وجهة نظر أو فيلم سينمائي. ما جرى لم يكن استهدافا عسكريا بحتا، بل محاولة لإسقاط كل القيم الإنسانية والمحظورات التي تحفظ بقاء الحضارة على هذه الأرض".وختم جرادي: "نحن أمام صراع تاريخي بين الخير والشر، بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الحيوانية التي يريدون تعميمها تحت شعارات ديمقراطية زائفة. نحن آخر معاقل الإنسانية على هذا الكوكب، وسنستمر وسننتصر".بدوره قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب رائد برو لـ"سبوتنيك": "الرسالة التي نريد إيصالها اليوم أننا تعافينا، كنا متعافين على مستوى الروح والإرادة والثبات، وهذه الصفات لم تفارقنا. لكننا أيضاً تعافينا على مستويات أخرى لا نرغب في الحديث عنها كثيراً".وقالت فداء عبد الفتاح: "أنا هنا اليوم ليس لأنني أنتمي لحزب الله، ولا لأنني شيعية أو من منطقة تقليدياً قريبة من المقاومة. أنا هنا لأنني مؤمنة أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يحفظ كرامتنا. كل كلام خارج هذا السياق لا قيمة له. وما يجري اليوم أسقط القانون الدولي وأسقط المؤسسات الدولية التي ادعت لعقود أنها حامية للعدالة. هذه المنظومة سقطت، وما نشهده عندنا سيصل إلى شوارعهم غداً".واختُتمت المسيرة بمشهد رمزي لإضاءة الشموع، "تخليداً لذكرى الشهداء والجرحى، وتجديداً للعهد بالمضي في طريق المقاومة والصمود".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عدة على أن إسرائيل تقف وراءها.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, مظاهرة حاشدة, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري