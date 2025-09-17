عربي
رسميا... الإعلان عن موعد إقامة "كأس السوبر" الإيطالي في السعودية
رسميا... الإعلان عن موعد إقامة "كأس السوبر" الإيطالي في السعودية
حدد الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، موعد استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة "كأس السوبر" الإيطالي.
وأكدت رابطة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، أن إقامة كأس السوبر الإيطالي ستقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة السعودية، الرياض.وأفادت الرابطة الإيطالية بأن بطولة كأس السوبر الإيطالي ستجرى في ديسمبر من العام الحالي، بدلا من يناير/كانون الثاني عام 2026.ومن المقرر أن تشارك 4 أندية في بطولة كأس السوبر الإيطالي هي: ميلان ونابولي وإنتر ميلان وبولونيا، على أن تقام مباراتي نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي في 18 و19 ديسمبر المقبل.بينما تقام المباراة النهائي لبطولة كأس السوبر الإيطالي في 22 من الشهر ذاته، على أن يلعب نابولي ضد ميلان في نصف النهائي الأول، بينما سيلعب إنتر ميلان ضد بولونيا في نصف النهائي الثاني.
رسميا... الإعلان عن موعد إقامة "كأس السوبر" الإيطالي في السعودية

حدد الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، موعد استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة "كأس السوبر" الإيطالي.
وأكدت رابطة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، أن إقامة كأس السوبر الإيطالي ستقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة السعودية، الرياض.
وأفادت الرابطة الإيطالية بأن بطولة كأس السوبر الإيطالي ستجرى في ديسمبر من العام الحالي، بدلا من يناير/كانون الثاني عام 2026.
ومن المقرر أن تشارك 4 أندية في بطولة كأس السوبر الإيطالي هي: ميلان ونابولي وإنتر ميلان وبولونيا، على أن تقام مباراتي نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي في 18 و19 ديسمبر المقبل.
بينما تقام المباراة النهائي لبطولة كأس السوبر الإيطالي في 22 من الشهر ذاته، على أن يلعب نابولي ضد ميلان في نصف النهائي الأول، بينما سيلعب إنتر ميلان ضد بولونيا في نصف النهائي الثاني.
