سوريا تشكر حكومة الوحدة الليبية على إعفاء مواطينها من رسوم الإقامة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، عن شكرها لحكومة الوحدة الليبية بشأن إعفاء مواطينها من رسوم الإقامة. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عن وزارة الخارجية السورية، قدمت من خلاله الشكر والتقدير لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن قرارها القاضي باستثناء المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا من دفع الرسوم أو الغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم.وأكدت الخارجية السورية في بيانها أن قرار تسوية المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا لأوضاع إقامتهم "يأتي حتى نهاية العام الجاري".وأفادت الوزارة بأن هذه الخطوة الليبية تأتي انعكاسا للعلاقات القوية بين دمشق وطرابلس كما تشكل دعما كبيرا لأبناء الجالية السورية في ليبيا وتسهيلا لظروف أقامتهم ومعاملاتهم.وكانت الخارجية السورية قد أعلنت، مطلع أغسطس/آب الماضي، إرسال وفد تقني إلى ليبيا برئاسة محمد الجفال "بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين"، حيث قال الجفال: "يسعدنا أن توكل للوفد مهمة رفع علم الدولة السورية على مقر السفارة في طرابلس بعد غياب دام لأكثر من 13 عاما".وأشار الجفال إلى أن "هناك عددا من الملفات التي تنتظر البعثة السورية في طرابلس وعلى رأسها، ملف الهجرة غير الشرعية وهو من الملفات الحساسة جدا، وعدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى متابعة قانونية طويلة نتيجة للغياب الطويل للتمثيل الرسمي لسوريا في ليبيا".ويشار إلى أن السفارة السورية أغلقت أبوابها في طرابلس منذ 2012 لاعتراف المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بـ"الثورة السورية"، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات مع دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، خلال لقاء على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

