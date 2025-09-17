https://sarabic.ae/20250917/منظمة-التجارة-الذكاء-الاصطناعي-قد-يعمق-الفجوات-رغم-مكاسبه-الضخمة-1104960597.html
منظمة التجارة: الذكاء الاصطناعي قد يعمق الفجوات رغم مكاسبه الضخمة
أعلنت منظمة التجارة العالمية، يوم الأربعاء، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تسهم في رفع قيمة تجارة السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، لكنها في... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T18:49+0000
2025-09-17T18:49+0000
2025-09-17T18:49+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102547/18/1025471837_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_c801df2e42b32d66de7f8dcc80291177.jpg
ووفقًا للتقرير السنوي للمنظمة، الذي يتناول اتجاهات النظام التجاري متعدد الأطراف، فإن خفض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية يمكن أن يدعما نموا كبيرا في التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المقبلين.وفي تعليقها على التقرير، قالت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جوانا هيل: "يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في ظل بيئة عالمية تزداد تعقيدًا"، مؤكدة أن "هذه التكنولوجيا تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي بفضل قدرتها على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة".وذكر التقرير أن الدول منخفضة الدخل قد تحقق نموا في صادراتها يصل إلى 11% إذا استثمرت في تحسين بنيتها التحتية الرقمية. ولضمان استفادة أوسع من مكاسب الذكاء الاصطناعي، شددت المنظمة على ضرورة بناء نظام تجاري قائم على قواعد واضحة، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات.
منظمة التجارة: الذكاء الاصطناعي قد يعمق الفجوات رغم مكاسبه الضخمة
أعلنت منظمة التجارة العالمية، يوم الأربعاء، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تسهم في رفع قيمة تجارة السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، لكنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية إذا لم تُواكبها سياسات ملائمة.
ووفقًا للتقرير السنوي للمنظمة، الذي يتناول اتجاهات النظام التجاري متعدد الأطراف، فإن خفض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية يمكن أن يدعما نموا كبيرا في التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المقبلين.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التجارة الدولية بما يتراوح بين 34% و37%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقارب 12% إلى 13% بحلول عام 2040.
وفي تعليقها على التقرير، قالت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جوانا هيل: "يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي
نقطة مضيئة للتجارة في ظل بيئة عالمية تزداد تعقيدًا"، مؤكدة أن "هذه التكنولوجيا تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي بفضل قدرتها على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة".
وأشار التقرير إلى أن الشركات قادرة على تقليص النفقات في مجالات حيوية مثل اللوجستيات، والامتثال التنظيمي، والاتصالات. كما لفت إلى أن تقنيات الترجمة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل التواصل أسرع وأقل تكلفة، وهو ما يمنح صغار المنتجين وتجار التجزئة فرصًا أفضل للتوسع في الأسواق العالمية.
وذكر التقرير أن الدول منخفضة الدخل قد تحقق نموا في صادراتها يصل إلى 11% إذا استثمرت في تحسين بنيتها التحتية الرقمية
وحذّر التقرير من أن غياب الاستثمارات الموجهة والسياسات الشاملة قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاقتصادية، ويترك بعض العمال وحتى اقتصادات كاملة متأخرة عن ركب التطور.
ولضمان استفادة أوسع من مكاسب الذكاء الاصطناعي، شددت المنظمة على ضرورة بناء نظام تجاري قائم على قواعد واضحة، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات.