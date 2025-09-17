منظمة التجارة: الذكاء الاصطناعي قد يعمق الفجوات رغم مكاسبه الضخمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ووفقًا للتقرير السنوي للمنظمة، الذي يتناول اتجاهات النظام التجاري متعدد الأطراف، فإن خفض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية يمكن أن يدعما نموا كبيرا في التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المقبلين.وفي تعليقها على التقرير، قالت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جوانا هيل: "يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في ظل بيئة عالمية تزداد تعقيدًا"، مؤكدة أن "هذه التكنولوجيا تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي بفضل قدرتها على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة".وذكر التقرير أن الدول منخفضة الدخل قد تحقق نموا في صادراتها يصل إلى 11% إذا استثمرت في تحسين بنيتها التحتية الرقمية. ولضمان استفادة أوسع من مكاسب الذكاء الاصطناعي، شددت المنظمة على ضرورة بناء نظام تجاري قائم على قواعد واضحة، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات.
منظمة التجارة: الذكاء الاصطناعي قد يعمق الفجوات رغم مكاسبه الضخمة

18:49 GMT 17.09.2025
© Sputnik . Ruben Sprichمنظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Ruben Sprich
أعلنت منظمة التجارة العالمية، يوم الأربعاء، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تسهم في رفع قيمة تجارة السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، لكنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية إذا لم تُواكبها سياسات ملائمة.
ووفقًا للتقرير السنوي للمنظمة، الذي يتناول اتجاهات النظام التجاري متعدد الأطراف، فإن خفض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية يمكن أن يدعما نموا كبيرا في التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المقبلين.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التجارة الدولية بما يتراوح بين 34% و37%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقارب 12% إلى 13% بحلول عام 2040.
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
لمواكبة التطورات العالمية.. البرلمان العربي يطالب بتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
3 فبراير, 07:51 GMT
وفي تعليقها على التقرير، قالت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جوانا هيل: "يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في ظل بيئة عالمية تزداد تعقيدًا"، مؤكدة أن "هذه التكنولوجيا تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي بفضل قدرتها على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة".
وأشار التقرير إلى أن الشركات قادرة على تقليص النفقات في مجالات حيوية مثل اللوجستيات، والامتثال التنظيمي، والاتصالات. كما لفت إلى أن تقنيات الترجمة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل التواصل أسرع وأقل تكلفة، وهو ما يمنح صغار المنتجين وتجار التجزئة فرصًا أفضل للتوسع في الأسواق العالمية.
روبوتات تستخدم الذكاء الصناعي في تشغيل أجهزة كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
مجتمع
741 مليار دولار.. حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي خلال 5 سنوات
28 نوفمبر 2024, 17:07 GMT
وذكر التقرير أن الدول منخفضة الدخل قد تحقق نموا في صادراتها يصل إلى 11% إذا استثمرت في تحسين بنيتها التحتية الرقمية.

وحذّر التقرير من أن غياب الاستثمارات الموجهة والسياسات الشاملة قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاقتصادية، ويترك بعض العمال وحتى اقتصادات كاملة متأخرة عن ركب التطور.

ولضمان استفادة أوسع من مكاسب الذكاء الاصطناعي، شددت المنظمة على ضرورة بناء نظام تجاري قائم على قواعد واضحة، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات.
