وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن رفضه للتوصيات الأوروبية ويدعو لعدم تبنيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يعلن-رفضه-للتوصيات-الأوروبية-ويدعو-لعدم-تبنيها-1104945550.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن رفضه للتوصيات الأوروبية ويدعو لعدم تبنيها
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن رفضه للتوصيات الأوروبية ويدعو لعدم تبنيها
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تحذيرًا إلى الدول الأوروبية بشأن التوصيات، التي يتم مناقشتها لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T12:47+0000
2025-09-17T12:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_4e3fff1f50ab03fa6af9a042814e00ae.jpg
وكتب ساعر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "أي إجراءات أوروبية ضد إسرائيل ستنعكس سلبًا على مصالح أوروبا ذاتها".وأضاف: "تل أبيب سترد بالمثل على أي خطوات أوروبية"، معربًا عن أمله في "عدم الاضطرار لذلك".جاء ذلك تعليقا على مقترح أوروبي لتعليق التفضيلات الجمركية مع إسرائيل، للضغط عليها لإنهاء الحرب في غزة.وطرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على اجتماع المفوضين الأوروبيين، حزمة اقتراحات للضغط على إسرائيل، بينها تعليق جزئي لبعض بنود اتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين، بحسب وسائل إعلام غربية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "المفوضية اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع إسرائيل، ليس لمعاقبتها بل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة".وبدأت إسرائيل حاليا خطة للسيطرة على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
https://sarabic.ae/20250910/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-سنقترح-تعليقا-جزئيا-لاتفاقية-الشراكة-مع-إسرائيل-1104690089.html
https://sarabic.ae/20250917/متحدث-الأونروا-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تداعيات-كارثية-من-اجتياح-إسرائيل-مدينة-غزة-1104944180.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:1892:1419_1920x0_80_0_0_9f15fe79d8dfb8a5be13f5c3eb2eef93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن رفضه للتوصيات الأوروبية ويدعو لعدم تبنيها

12:47 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
 وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تحذيرًا إلى الدول الأوروبية بشأن التوصيات، التي يتم مناقشتها لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.
وكتب ساعر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "أي إجراءات أوروبية ضد إسرائيل ستنعكس سلبًا على مصالح أوروبا ذاتها".
وأضاف: "تل أبيب سترد بالمثل على أي خطوات أوروبية"، معربًا عن أمله في "عدم الاضطرار لذلك".
جاء ذلك تعليقا على مقترح أوروبي لتعليق التفضيلات الجمركية مع إسرائيل، للضغط عليها لإنهاء الحرب في غزة.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل
10 سبتمبر, 08:52 GMT
وطرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على اجتماع المفوضين الأوروبيين، حزمة اقتراحات للضغط على إسرائيل، بينها تعليق جزئي لبعض بنود اتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقالت فون دير لاين، في تصريح سابق، إن "ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "المفوضية اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع إسرائيل، ليس لمعاقبتها بل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة
12:23 GMT
وبدأت إسرائيل حاليا خطة للسيطرة على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала