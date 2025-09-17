https://sarabic.ae/20250917/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يعلن-رفضه-للتوصيات-الأوروبية-ويدعو-لعدم-تبنيها-1104945550.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن رفضه للتوصيات الأوروبية ويدعو لعدم تبنيها

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تحذيرًا إلى الدول الأوروبية بشأن التوصيات، التي يتم مناقشتها لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ساعر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "أي إجراءات أوروبية ضد إسرائيل ستنعكس سلبًا على مصالح أوروبا ذاتها".وأضاف: "تل أبيب سترد بالمثل على أي خطوات أوروبية"، معربًا عن أمله في "عدم الاضطرار لذلك".جاء ذلك تعليقا على مقترح أوروبي لتعليق التفضيلات الجمركية مع إسرائيل، للضغط عليها لإنهاء الحرب في غزة.وطرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على اجتماع المفوضين الأوروبيين، حزمة اقتراحات للضغط على إسرائيل، بينها تعليق جزئي لبعض بنود اتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين، بحسب وسائل إعلام غربية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "المفوضية اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع إسرائيل، ليس لمعاقبتها بل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة".وبدأت إسرائيل حاليا خطة للسيطرة على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، التي تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت تنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

