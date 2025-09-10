https://sarabic.ae/20250910/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-سنقترح-تعليقا-جزئيا-لاتفاقية-الشراكة-مع-إسرائيل-1104690089.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، دعت فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة.وقالت فون دير لاين، إن تلك الإجراءات تشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، لكن دون التأثير على المجتمع المدني.ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل اقتراحات جديدة حول فرض عقوبات على الوزراء المتشددين والمستعمرين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.كما تشمل الإجراءات المقترحة تعليقا جزئيا للتعاون التجاري، وإنشاء مجموعة مانحة للفلسطينيين يتم تكريس عملها لإعمار غزة.واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ما يحدث في غزة من مجاعة وحرب يهز الضمير الإنساني العالمي، مشددة على ضرورة وقف المجاعة والحرب.ولفتت إلى أن أوروبا تقدم مساعدات كبيرة لغزة، لكنها تحتاج إلى فعل المزيد.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، دعت فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأوروبية
ضد إسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة.
وقالت فون دير لاين، إن تلك الإجراءات تشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، لكن دون التأثير على المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل اقتراحات جديدة حول فرض عقوبات على الوزراء المتشددين والمستعمرين الذين يستخدمون العنف
ضد الفلسطينيين.
كما تشمل الإجراءات المقترحة تعليقا جزئيا للتعاون التجاري، وإنشاء مجموعة مانحة للفلسطينيين يتم تكريس عملها لإعمار غزة.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ما يحدث في غزة من مجاعة وحرب يهز الضمير الإنساني العالمي، مشددة على ضرورة وقف المجاعة والحرب.
ولفتت إلى أن أوروبا تقدم مساعدات كبيرة لغزة، لكنها تحتاج إلى فعل المزيد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.