الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين في معارك جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 4 عسكريين خلال معارك في جنوب قطاع غزة، أثر انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في رفح جنوبي قطاع غزة. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزةالخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على غزة يشير إلى عدم الرغبة في التفاوض
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سمح بنشر أسماء 4 من العسكريين الذي سقطوا في معارك جنوب قطاع غزة، والقتلى هم قائد سرية و3 طلاب عسكريين، تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما".
ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث أثناء عمليات بحي الجنينة في رفح صباح الخميس، حيث كانت جرافة مدرعة تخلي طريقا بينما كانت مركبتان عسكريتان تسيران خلفها.
وأوضخ البيان، أنه "عندما تحركت إحدى السيارتين إلى جانب الطريق، أصيبت بعبوة ناسفة، وأسفر الانفجار عن مقتل الجنود الأربعة وإصابة 3 آخرين، أحدهم إصابته خطيرة واثنان إصابتهما متوسطة".
وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".
وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة
، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.