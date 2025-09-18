عربي
سبوتنيك عربي
وجاء في بيان "حماس": نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية: إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرة لجنودكم".وأضاف: "أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة". وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزةالخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على غزة يشير إلى عدم الرغبة في التفاوض
https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الروسية-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-يشير-إلى-عدم-الرغبة-في-التفاوض---عاجل-1104988231.html
https://sarabic.ae/20250917/الرئيس-التركي-محاولات-إسرائيل-السيطرة-على-قطاع-غزة-مصيرها-الفشل-1104969416.html
حماس للقيادة الإسرائيلية: أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين وآلاف الكمائن

16:00 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة، مشيرة إلى أن غزة ستكون مقبرة لجنود الجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان "حماس": نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية: إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرة لجنودكم".

وتابع البيان: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميزة لمجاهدينا وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على غزة يشير إلى عدم الرغبة في التفاوض
13:14 GMT
وأضاف: "أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)".

وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الرئيس التركي: محاولات إسرائيل السيطرة على قطاع غزة مصيرها الفشل
أمس, 23:34 GMT
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".

وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة
الخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على غزة يشير إلى عدم الرغبة في التفاوض
