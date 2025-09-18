https://sarabic.ae/20250918/حماس-للقيادة-الإسرائيلية-أعددنا-لكم-جيشا-من-الاستشهاديين-وآلاف-الكمائن-1104994432.html

حماس للقيادة الإسرائيلية: أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين وآلاف الكمائن

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة، مشيرة إلى أن غزة ستكون مقبرة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان "حماس": نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية: إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرة لجنودكم".وأضاف: "أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة". وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزةالخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على غزة يشير إلى عدم الرغبة في التفاوض

