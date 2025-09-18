عربي
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
باحث في الشأن الدولي: التفوق الاستخباراتي الروسي متجذر وموسكو تسجل الانتصارات بوتيرة أعلى
باحث في الشأن الدولي: التفوق الاستخباراتي الروسي متجذر وموسكو تسجل الانتصارات بوتيرة أعلى
وأشار رنو، إلى أن "التفوق الاستخباراتي الروسي ليس جديدا، وأن الكشف عن هذه الخلايا هو صفعة في وجه زيلينسكي وقادة أوروبا".وأوضح رنو، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن كييف، وبدعم أوروبي، تحاول من خلال هذه الممارسات الإرهابية ضرب مسارات الوصول إلى "التسوية التي طرحها العالم" ممثلا بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، والسعي لتسجيل نقاط على الأرض، "تعلي من شأنهم على طاولة المفاوضات". وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنها فككت شبكة تجسسية تابعة للاستخبارات الأوكرانية في سان بطرسبورغ، كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رئيس أحد المؤسسات الدفاعية. ونشر الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لاعتقال شبكة التجسس الأوكرانية، وتظهر اللقطات كيف قام عميل من كييف، متنكرا بملابس نسائية، بزرع قنبلة تحت سيارة.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن أذربيجاني للاشتباه في تحضيره لهجمات إرهابية
علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور آلان رنو، على إعلان لجنة الأمن الفيدرالية الروسية تفكيك شبكة تجسسية تابعة للاستخبارات الأوكرانية في سانت بطرسبورغ، كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رئيس إحدى المؤسسات الدفاعية.
وأشار رنو، إلى أن "التفوق الاستخباراتي الروسي ليس جديدا، وأن الكشف عن هذه الخلايا هو صفعة في وجه زيلينسكي وقادة أوروبا".

وأوضح رنو، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن كييف، وبدعم أوروبي، تحاول من خلال هذه الممارسات الإرهابية ضرب مسارات الوصول إلى "التسوية التي طرحها العالم" ممثلا بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، والسعي لتسجيل نقاط على الأرض، "تعلي من شأنهم على طاولة المفاوضات".

واستطرد: "إلا أن ذلك لا يوازي تراكم انتصارات الجيش الروسي في الساحة الأوكرانية، وتقدمه على مختلف الجبهات، بوتيرة أسرع مع انتخاب الرئيس ترامب وتوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وعدم استعداد أوروبا لتقديم أي دعم مالي".

ورأى رنو أن "من مصلحة زيلينسكي وأوروبا الإسراع في قبول العرض الذي قدمه الرئيس ترامب خلال قمة ألاسكا، باعتباره لمصلحة المنتصر على الأرض، والاعتراف لروسيا بالأراضي التي ضمتها لتحقيق السلام، أمام الواقع المزري الذي تعيشه أوكرانيا".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها
20 أغسطس, 08:28 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنها فككت شبكة تجسسية تابعة للاستخبارات الأوكرانية في سان بطرسبورغ، كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رئيس أحد المؤسسات الدفاعية.

وجاء في بيان اللجنة: في سان بطرسبورغ، أوقفت لجنة الأمن الفيدرالية الروسية نشاط شبكة تجسسية أوكرانية تتكون من ثلاثة مواطنين روس مواليد 1993 و1994 و2006، كانوا يخططون لتفجير سيارة رئيس أحد مؤسسات مجمع الصناعات الدفاعية باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.

ونشر الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لاعتقال شبكة التجسس الأوكرانية، وتظهر اللقطات كيف قام عميل من كييف، متنكرا بملابس نسائية، بزرع قنبلة تحت سيارة.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن أذربيجاني للاشتباه في تحضيره لهجمات إرهابية
