باحث في الشأن الدولي: التفوق الاستخباراتي الروسي متجذر وموسكو تسجل الانتصارات بوتيرة أعلى

واستطرد: "إلا أن ذلك لا يوازي تراكم انتصارات الجيش الروسي في الساحة الأوكرانية، وتقدمه على مختلف الجبهات، بوتيرة أسرع مع انتخاب الرئيس ترامب وتوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وعدم استعداد أوروبا لتقديم أي دعم مالي".

ورأى رنو أن "من مصلحة زيلينسكي وأوروبا الإسراع في قبول العرض الذي قدمه الرئيس ترامب خلال قمة ألاسكا، باعتباره لمصلحة المنتصر على الأرض، والاعتراف لروسيا بالأراضي التي ضمتها لتحقيق السلام، أمام الواقع المزري الذي تعيشه أوكرانيا".