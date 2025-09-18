عربي
حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025.. موعد الإعلان عن الفائزين والمنافسة بين النجوم
21:52 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 21:55 GMT 18.09.2025)
© AP Photo / Manu Fernandezجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
يعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية واحدًا من أبرز الأحداث الرياضية في تقويم كرة القدم العالمي، حيث يتطلع عشاق اللعبة إلى معرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.
في هذا الحفل الذي يُنظم سنويًا من قبل مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، يتم تكريم أفضل اللاعبين في الموسم المنصرم. وتتنافس نخبة من النجوم، أبرزهم الشاب لامين جمال لاعب برشلونة، وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، على الظفر بالجائزة هذا العام.
سيُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 يوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول في مسرح شاتليه بباريس، الذي استضاف هذا الحدث المرموق لعدة سنوات. وسينطلق الحفل في الساعة التاسعة مساءً، حيث سيتم الإعلان عن الجوائز الفردية واحدة تلو الأخرى حتى يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية.
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجتمع
مبابي يعلن مقاطعته لحفل الكرة الذهبية... ما السبب؟
08:21 GMT
تعتمد جائزة الكرة الذهبية على ثلاثة معايير أساسية في تحديد الفائز:
الأداء الفردي والشخصية المؤثرة.
الأداء الجماعي والسجل في الموسم.
مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.
كل صحفي مشارك في التصويت يقوم بترتيب أفضل 10 لاعبين حسب رأيه، مع منح نقاط لكل لاعب كما يلي:
المركز الأول: 15 نقطة.
المركز الثاني: 12 نقطة.
المركز الثالث: 10 نقاط.
المركز الرابع: 8 نقاط.
المركز الخامس: 7 نقاط.
المركز السادس: 5 نقاط.
المركز السابع: 4 نقاط.
المركز الثامن: 3 نقاط.
المركز التاسع: نقطتان.
المركز العاشر: نقطة واحدة.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
مجتمع
لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس
14 أغسطس, 20:08 GMT
قائمة الجوائز الممنوحة
سيتم في النسخة الـ 69 من حفل الكرة الذهبية توزيع 13 جائزة، مقسمة بين الرجال والسيدات، بالإضافة إلى جائزة للمنافسة المختلطة، وهي كالتالي:
جائزة الكرة الذهبية للرجال.
جائزة الكرة الذهبية للسيدات.
كأس كوبا (أفضل لاعب شاب).
جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة).
جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى).
كأس ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى).
جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب).
جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدربة).
أفضل ناد رجالي.
أفضل ناد نسائي.
جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف).
جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة).
جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني).
رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مستندا إلى عكازين.. رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية
29 أكتوبر 2024, 00:02 GMT
قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025
شهدت قائمة المرشحين هذا العام حضور مجموعة من النجوم اللامعين في عالم كرة القدم، منهم:
أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)
لامين جمال (إسبانيا، برشلونة)
عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)
جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)
إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)
جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)
كيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)
محمد صلاح (مصر، ليفربول)
فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)
هذا العام يشهد منافسة قوية، حيث يأمل العديد من اللاعبين في ترك بصمتهم، سواء على صعيد الإنجازات الفردية أو الجماعية، في واحدة من أرقى جوائز كرة القدم العالمية.
