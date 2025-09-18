https://sarabic.ae/20250918/حفل-توزيع-جوائز-الكرة-الذهبية-2025-موعد-الإعلان-عن-الفائزين-والمنافسة-بين-النجوم-1105012566.html

حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025.. موعد الإعلان عن الفائزين والمنافسة بين النجوم

يعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية واحدًا من أبرز الأحداث الرياضية في تقويم كرة القدم العالمي، حيث يتطلع عشاق اللعبة إلى معرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم... 18.09.2025

في هذا الحفل الذي يُنظم سنويًا من قبل مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، يتم تكريم أفضل اللاعبين في الموسم المنصرم. وتتنافس نخبة من النجوم، أبرزهم الشاب لامين جمال لاعب برشلونة، وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، على الظفر بالجائزة هذا العام.تعتمد جائزة الكرة الذهبية على ثلاثة معايير أساسية في تحديد الفائز:الأداء الفردي والشخصية المؤثرة.الأداء الجماعي والسجل في الموسم.مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.كل صحفي مشارك في التصويت يقوم بترتيب أفضل 10 لاعبين حسب رأيه، مع منح نقاط لكل لاعب كما يلي:المركز الأول: 15 نقطة.المركز الثاني: 12 نقطة.المركز الثالث: 10 نقاط.المركز الرابع: 8 نقاط.المركز الخامس: 7 نقاط.المركز السادس: 5 نقاط.المركز السابع: 4 نقاط.المركز الثامن: 3 نقاط.المركز التاسع: نقطتان.المركز العاشر: نقطة واحدة.قائمة الجوائز الممنوحةسيتم في النسخة الـ 69 من حفل الكرة الذهبية توزيع 13 جائزة، مقسمة بين الرجال والسيدات، بالإضافة إلى جائزة للمنافسة المختلطة، وهي كالتالي:جائزة الكرة الذهبية للرجال.جائزة الكرة الذهبية للسيدات.كأس كوبا (أفضل لاعب شاب).جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة).جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى).كأس ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى).جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب).جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدربة).أفضل ناد رجالي.أفضل ناد نسائي.جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف).جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة).جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني).قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025شهدت قائمة المرشحين هذا العام حضور مجموعة من النجوم اللامعين في عالم كرة القدم، منهم:أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)لامين جمال (إسبانيا، برشلونة)عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)كيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)محمد صلاح (مصر، ليفربول)فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)هذا العام يشهد منافسة قوية، حيث يأمل العديد من اللاعبين في ترك بصمتهم، سواء على صعيد الإنجازات الفردية أو الجماعية، في واحدة من أرقى جوائز كرة القدم العالمية.

