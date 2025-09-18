دولتان عربيتان تدينان افتتاح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس

عربي
أعربت الأردن عن إدانتها "الشديدة لقرار جمهورية فيجي افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة"، معتبرة هذه الخطوة خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فؤاد المجالي، أن هذا الإجراء مرفوض ومدان، مشيرًا إلى أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفق حل الدولتين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف المجالي أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس تُعد باطلة وغير شرعية.
وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت بأن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بأشد العبارات، قرار جمهورية فيجي افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، واصفةً الخطوة بأنها "اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".
واعتبرت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى دعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت دولة فيجي قد افتتحت، أمس الأربعاء، سفارة لها في مدينة القدس الفلسطينية، في خطوة دبلوماسية تُعد تأييدا صريحا لإسرائيل.
واستضاف نتنياهو، في مكتبه بالقدس الغربية، رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، حيث ناقش الزعيمان قضايا دبلوماسية وأمنية إقليمية، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعرب نتنياهو عن شكره لرابوكا على "دعمه الثابت" لإسرائيل، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
كما تلقى نتنياهو وزوجته دعوة رسمية لزيارة فيجي، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتُعتبر فيجي، الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ، من الدول القليلة التي اختارت نقل سفارتها إلى القدس، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، كوسوفو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، وغواتيمالا.

وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وكانت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا قد تعهّدت، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.
والشهر قبل الماضي، أطلق وزراء خارجية 15 دولة غربية من بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى إقامة علاقات مع إسرائيل.
وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضًا واستنكارًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين.
وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
