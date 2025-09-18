https://sarabic.ae/20250918/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-إندونيسيا-1105002301.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة بابوا الوسطى في الجزء الإندونيسي من جزيرة غينيا الجديدة.
وقال خبراء الزلازل: " إن مركز الهزات وقع على بعد 28.5 كيلومترا شمال مدينة نابير، المركز الإداري للمحافظة، وكان مصدرها على عمق 10 كيلومترات". مشيرين إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وأوضح المعهد في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.وتقع إندونيسيا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في حدوث زلازل وانفجارات بركانية متكررة.كما شهدت جزيرة فلوريس السياحية شرق إندونيسيا، في يوليو/ تموز الماضي، ثورانا بركانيا عنيفا، حيث نفث أعمدة رماد ضخمة بلغ ارتفاعها 18 كيلومترًا فوق فوهته.وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس السياحية، بشكل عنيف، وفقا لما أعلنته وكالة البراكين الإندونيسية، حيث يأتي هذا الثوران بعد أسابيع من نشاط بركاني مماثل تسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى جزيرة بالي.
