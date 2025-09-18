عربي
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة - عاجل
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا
وقال خبراء الزلازل: " إن مركز الهزات وقع على بعد 28.5 كيلومترا شمال مدينة نابير، المركز الإداري للمحافظة، وكان مصدرها على عمق 10 كيلومترات". مشيرين إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وأوضح المعهد في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.وتقع إندونيسيا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في حدوث زلازل وانفجارات بركانية متكررة.كما شهدت جزيرة فلوريس السياحية شرق إندونيسيا، في يوليو/ تموز الماضي، ثورانا بركانيا عنيفا، حيث نفث أعمدة رماد ضخمة بلغ ارتفاعها 18 كيلومترًا فوق فوهته.وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس السياحية، بشكل عنيف، وفقا لما أعلنته وكالة البراكين الإندونيسية، حيث يأتي هذا الثوران بعد أسابيع من نشاط بركاني مماثل تسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى جزيرة بالي.
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة بابوا الوسطى في الجزء الإندونيسي من جزيرة غينيا الجديدة.
وقال خبراء الزلازل: " إن مركز الهزات وقع على بعد 28.5 كيلومترا شمال مدينة نابير، المركز الإداري للمحافظة، وكان مصدرها على عمق 10 كيلومترات". مشيرين إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وكان ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، في شهر يوليو/ تموز الماضي، منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه معهد الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز بابوا الغربية الإندونيسية
26 يوليو, 08:08 GMT
وأوضح المعهد في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وتقع إندونيسيا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في حدوث زلازل وانفجارات بركانية متكررة.

يذكر أن البلاد تشهد بانتظام هزات أرضية متفاوتة الشدة، آخرها الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرًا ورافقه انزلاقات أرضية نادرة.

آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية
15 سبتمبر, 04:50 GMT
كما شهدت جزيرة فلوريس السياحية شرق إندونيسيا، في يوليو/ تموز الماضي، ثورانا بركانيا عنيفا، حيث نفث أعمدة رماد ضخمة بلغ ارتفاعها 18 كيلومترًا فوق فوهته.
وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس السياحية، بشكل عنيف، وفقا لما أعلنته وكالة البراكين الإندونيسية، حيث يأتي هذا الثوران بعد أسابيع من نشاط بركاني مماثل تسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى جزيرة بالي.
