نائب الرئيس الإيراني: الوضع في البلاد "يشبه ظروف الحرب"

18.09.2025

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، عن محمد إسلامي أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران كان المرة الأولى في التاريخ التي تُستهدف فيها منشآت نووية خاضعة للضمانات بهجوم عسكري".وأوضح أنه بناء على هذا الهجوم الإسرائيلي يجب اتخاذ تدابير خاصة قبل عودة عمليات التفتيش إلى وضعها الطبيعي"، مضيفا أن الوضع الراهن في البلاد، في ظل خطر الهجمات الإسرائيلية المحتملة، "يشبه ظروف الحرب".وقال إسلامي: "يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة. لا تزال تهديدات أعدائنا مستمرة، ولا تضع أي دولة قضاياها الخاصة فوق سيادتها وأمنها القومي".وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه بعد عدة جولات من المفاوضات، توصلت طهران والوكالة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري إلى اتفاق لوضع آليات ضمانات جديدة في إطار "ظروف ما بعد الحرب".وجدد التأكيد أن إيران استأنفت خلال هذه الفترة عمليات تفتيش داخلية محدودة، بما في ذلك في محطة بوشهر للطاقة، لكن البرلمان لا يزال قلقا بشأن "تسريبات المعلومات" التي قد تكشف عن نقاط ضعف.وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.

