دراسة تتوقع متوسط أعمار الجيل الحالي من البشر
سبوتنيك عربي
قالت دراسة حديثة إن البشر ربما بلغوا حدودهم القصوى فيما يتعلق بمتوسط الأعمار، مشيرة إلى أن الجيل الحالي ربما لا يصل إلى سن الـ 100 عام. 19.09.2025
الدراسة قادها الديموغرافي جوزيه أندراديه من معهد "ماكس بلانك" لأبحاث الديموغرافيا في ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وتقول الدراسة إن متوسط الأعمار في الدول الصناعية ارتفع مطلع القرن العشرين بمعدل 6 أشهر إضافية لكل عام ميلادي.وأظهر التحليل الذي شمل 23 دولة أن وتيرة التحسن تباطأت بشدة، لتقتصر الزيادة حاليا على شهرين أو ثلاثة فقط، بحسب الدراسة، التي أوضحت أن مواليد 1980 وما بعده قد لا يبلغون في المتوسط سن المئة عام.ويعكس ذلك أن المكاسب الكبرى للصحة العامة مثل انخفاض وفيات الأطفال وتوافر المضادات الحيوية وتحسن المعيشة، قد تم استنفادها.ويرى باحثون أن تكرار الطفرة الصحية التي شهدها القرن الماضي أمر مستبعد، رغم احتمال ظهور تقنيات طبية جديدة لإبطاء الشيخوخة.
