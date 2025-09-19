https://sarabic.ae/20250919/ما-إمكانية-تشكيل-ناتو-إسلامي-واستخدام-المظلة-النووية-الباكستانيةاللواء-سمير-فرج-يوضح-التفاصيل-1105043198.html

ما إمكانية تشكيل "ناتو إسلامي" واستخدام "المظلة النووية الباكستانية"...اللواء سمير فرج يوضح التفاصيل

ما إمكانية تشكيل "ناتو إسلامي" واستخدام "المظلة النووية الباكستانية"...اللواء سمير فرج يوضح التفاصيل

سبوتنيك عربي

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري المصري، إن الحديث عن تشكيل "ناتو إسلامي" يجب دعمه في ظل الضرورة لتشكيله. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T16:26+0000

2025-09-19T16:26+0000

2025-09-19T16:26+0000

حصري

أخبار الشرق الأوسط

إسرائيل

أخبار لبنان

غزة

أخبار ليبيا اليوم

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edbeab7f10aedf27a967d27f7b582ab7.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحديات الراهنة تفرض تشكيل قوة عربية مشتركة أو "ناتو إسلامي"، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض ذلك بشكل قاطع.وفق الخبير العسكري المصري، أن مصر كانت أول من دعا لتأسيس قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي، غير أن تباين المصالح والعلاقات مع الأطراف الدولية حال دون ذلك، وهو ما ينطبق على "الناتو الإسلامي" الذي ترفضه واشنطن، ما يعني أن الاتفاقية بين السعودية وباكستان، لا يمكن البناء عليها لتشكيل تحالف عسكري إسلامي.ولفت فرج إلى أن استخدام النوي الباكستاني لصالح السعودية أمر مستبعد، خاصة أنه في "العرف الدولي" لا يسمح بمنح المظلة النووية، كما هو المشهد في إيران التي لم تحصل على مظلة نووية من الحلفاء.وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الجمعة، أن برنامج بلاده النووي سيكون متاحا للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وذلك بحسب اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين. ونقل الموقع الإلكتروني "داون" الباكستاني، عن محمد أصف، أنه "من الحق الأساسي للدول والشعوب هنا، وخصوصا السكان المسلمين، أن يدافعوا معا عن منطقتهم وبلدانهم وأممهم". وحول ما إذا كان من الممكن أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان، قال: "لا أستطيع أن أجيب عن هذا بشكل مبكر، لكنني سأقول بالتأكيد إن الأبواب ليست مغلقة".وقال محمد أصف إن "الاتفاق لا يتضمن أي بند يستبعد دخول دول أخرى، ولا يمنع باكستان من توقيع اتفاق مماثل مع أطراف إضافية.وبشأن شمول القدرات النووية الباكستانية بالاتفاق، قال أصف: "ما نملكه من قدرات سيكون متاحا تماما بموجب هذا الميثاق. ولكن دعني أوضح أنه منذ أن أصبحت باكستان دولة نووية، لم يشكك أحد أبدا في مكانتنا كقوة نووية مسؤولة".وشدد على أن باكستان دأبت على فتح منشآتها النووية للتفتيش ولم ترتكب أي انتهاكات، مضيفا: "هذا يتناقض مع إسرائيل التي لم تسمح بأي تفتيش على منشآتها".ويوم الأربعاء الماضي، وقعَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.

https://sarabic.ae/20221218/باللغة-الصينية--قديروف-يدعو-العالم-الإسلامي-إلى-مواجهة-الناتو-1071322424.html

https://sarabic.ae/20250917/السعودية-وباكستان-توقعان-اتفاقية-دفاع-استراتيجي-مشترك-فيديو-وصور-1104962348.html

https://sarabic.ae/20250919/وزير-الدفاع-الباكستاني-برنامجنا-النووي-سيكون-متاحا-للسعودية-1105033473.html

إسرائيل

أخبار لبنان

غزة

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار لبنان, غزة, أخبار ليبيا اليوم, السعودية