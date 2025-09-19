ما إمكانية تشكيل "ناتو إسلامي" واستخدام "المظلة النووية الباكستانية"...اللواء سمير فرج يوضح التفاصيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/ما-إمكانية-تشكيل-ناتو-إسلامي-واستخدام-المظلة-النووية-الباكستانيةاللواء-سمير-فرج-يوضح-التفاصيل-1105043198.html
ما إمكانية تشكيل "ناتو إسلامي" واستخدام "المظلة النووية الباكستانية"...اللواء سمير فرج يوضح التفاصيل
ما إمكانية تشكيل "ناتو إسلامي" واستخدام "المظلة النووية الباكستانية"...اللواء سمير فرج يوضح التفاصيل
سبوتنيك عربي
قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري المصري، إن الحديث عن تشكيل "ناتو إسلامي" يجب دعمه في ظل الضرورة لتشكيله. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T16:26+0000
2025-09-19T16:26+0000
حصري
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل
أخبار لبنان
غزة
أخبار ليبيا اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edbeab7f10aedf27a967d27f7b582ab7.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحديات الراهنة تفرض تشكيل قوة عربية مشتركة أو "ناتو إسلامي"، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض ذلك بشكل قاطع.وفق الخبير العسكري المصري، أن مصر كانت أول من دعا لتأسيس قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي، غير أن تباين المصالح والعلاقات مع الأطراف الدولية حال دون ذلك، وهو ما ينطبق على "الناتو الإسلامي" الذي ترفضه واشنطن، ما يعني أن الاتفاقية بين السعودية وباكستان، لا يمكن البناء عليها لتشكيل تحالف عسكري إسلامي.ولفت فرج إلى أن استخدام النوي الباكستاني لصالح السعودية أمر مستبعد، خاصة أنه في "العرف الدولي" لا يسمح بمنح المظلة النووية، كما هو المشهد في إيران التي لم تحصل على مظلة نووية من الحلفاء.وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الجمعة، أن برنامج بلاده النووي سيكون متاحا للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وذلك بحسب اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين. ونقل الموقع الإلكتروني "داون" الباكستاني، عن محمد أصف، أنه "من الحق الأساسي للدول والشعوب هنا، وخصوصا السكان المسلمين، أن يدافعوا معا عن منطقتهم وبلدانهم وأممهم". وحول ما إذا كان من الممكن أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان، قال: "لا أستطيع أن أجيب عن هذا بشكل مبكر، لكنني سأقول بالتأكيد إن الأبواب ليست مغلقة".وقال محمد أصف إن "الاتفاق لا يتضمن أي بند يستبعد دخول دول أخرى، ولا يمنع باكستان من توقيع اتفاق مماثل مع أطراف إضافية.وبشأن شمول القدرات النووية الباكستانية بالاتفاق، قال أصف: "ما نملكه من قدرات سيكون متاحا تماما بموجب هذا الميثاق. ولكن دعني أوضح أنه منذ أن أصبحت باكستان دولة نووية، لم يشكك أحد أبدا في مكانتنا كقوة نووية مسؤولة".وشدد على أن باكستان دأبت على فتح منشآتها النووية للتفتيش ولم ترتكب أي انتهاكات، مضيفا: "هذا يتناقض مع إسرائيل التي لم تسمح بأي تفتيش على منشآتها".ويوم الأربعاء الماضي، وقعَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.
https://sarabic.ae/20221218/باللغة-الصينية--قديروف-يدعو-العالم-الإسلامي-إلى-مواجهة-الناتو-1071322424.html
https://sarabic.ae/20250917/السعودية-وباكستان-توقعان-اتفاقية-دفاع-استراتيجي-مشترك-فيديو-وصور-1104962348.html
https://sarabic.ae/20250919/وزير-الدفاع-الباكستاني-برنامجنا-النووي-سيكون-متاحا-للسعودية-1105033473.html
إسرائيل
أخبار لبنان
غزة
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d5b6fc4d787859e018bda58ae59e12df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار لبنان, غزة, أخبار ليبيا اليوم, السعودية
حصري, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار لبنان, غزة, أخبار ليبيا اليوم, السعودية

ما إمكانية تشكيل "ناتو إسلامي" واستخدام "المظلة النووية الباكستانية"...اللواء سمير فرج يوضح التفاصيل

16:26 GMT 19.09.2025
© Photo / spa/xولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Photo / spa/x
تابعنا عبر
قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري المصري، إن الحديث عن تشكيل "ناتو إسلامي" يجب دعمه في ظل الضرورة لتشكيله.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحديات الراهنة تفرض تشكيل قوة عربية مشتركة أو "ناتو إسلامي"، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض ذلك بشكل قاطع.
ويرى فرج أن الجانب الأمريكي يرفض أي تحركات في إطار تشكيل قوة عربية مشتركة، أو "ناتو إسلامي"، للحفاظ على مصالحها الخاصة وقواعدها في المنطقة مقابل الأموال التي تحصل عليها.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
باللغة الصينية... قديروف يدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة الناتو
18 ديسمبر 2022, 12:06 GMT
وفق الخبير العسكري المصري، أن مصر كانت أول من دعا لتأسيس قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي، غير أن تباين المصالح والعلاقات مع الأطراف الدولية حال دون ذلك، وهو ما ينطبق على "الناتو الإسلامي" الذي ترفضه واشنطن، ما يعني أن الاتفاقية بين السعودية وباكستان، لا يمكن البناء عليها لتشكيل تحالف عسكري إسلامي.
ولفت فرج إلى أن استخدام النوي الباكستاني لصالح السعودية أمر مستبعد، خاصة أنه في "العرف الدولي" لا يسمح بمنح المظلة النووية، كما هو المشهد في إيران التي لم تحصل على مظلة نووية من الحلفاء.

ويرى فرج أن التوترات في المنطقة لن تذهب إلى حرب شاملة مع "إسرائيل"، موضحا أن كافة التصريحات التي يخرج بها الجانب الإسرائيلي تستهدف الداخل، ولا يمكن المضي بها قدما على الأرض، بما في ذلك التصريحات الأخيرة بشأن رفع العلم الإسرائيلي على اليمن.

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الجمعة، أن برنامج بلاده النووي سيكون متاحا للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وذلك بحسب اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
17 سبتمبر, 19:20 GMT
ونقل الموقع الإلكتروني "داون" الباكستاني، عن محمد أصف، أنه "من الحق الأساسي للدول والشعوب هنا، وخصوصا السكان المسلمين، أن يدافعوا معا عن منطقتهم وبلدانهم وأممهم".
وحول ما إذا كان من الممكن أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان، قال: "لا أستطيع أن أجيب عن هذا بشكل مبكر، لكنني سأقول بالتأكيد إن الأبواب ليست مغلقة".
وقال محمد أصف إن "الاتفاق لا يتضمن أي بند يستبعد دخول دول أخرى، ولا يمنع باكستان من توقيع اتفاق مماثل مع أطراف إضافية.
وبشأن شمول القدرات النووية الباكستانية بالاتفاق، قال أصف: "ما نملكه من قدرات سيكون متاحا تماما بموجب هذا الميثاق. ولكن دعني أوضح أنه منذ أن أصبحت باكستان دولة نووية، لم يشكك أحد أبدا في مكانتنا كقوة نووية مسؤولة".
وشدد على أن باكستان دأبت على فتح منشآتها النووية للتفتيش ولم ترتكب أي انتهاكات، مضيفا: "هذا يتناقض مع إسرائيل التي لم تسمح بأي تفتيش على منشآتها".
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
وزير الدفاع الباكستاني: برنامجنا النووي سيكون متاحا للسعودية
11:44 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، وقعَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала