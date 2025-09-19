https://sarabic.ae/20250919/وزير-الدفاع-الباكستاني-برنامجنا-النووي-سيكون-متاحا-للسعودية-1105033473.html

وزير الدفاع الباكستاني: برنامجنا النووي سيكون متاحا للسعودية

وزير الدفاع الباكستاني: برنامجنا النووي سيكون متاحا للسعودية

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الجمعة، أن برنامج بلاده النووي سيكون متاحا للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وذلك بحسب اتفاق الدفاع المشترك بين...

ونقل الموقع الإلكتروني "داون" الباكستاني، عن محمد أصف، أنه "من الحق الأساسي للدول والشعوب هنا، وخصوصا السكان المسلمين، أن يدافعوا معا عن منطقتهم وبلدانهم وأممهم".وحول ما إذا كان من الممكن أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان، قال: "لا أستطيع أن أجيب عن هذا بشكل مبكر، لكنني سأقول بالتأكيد إن الأبواب ليست مغلقة".وقال محمد أصف إن "الاتفاق لا يتضمن أي بند يستبعد دخول دول أخرى، ولا يمنع باكستان من توقيع اتفاق مماثل مع أطراف إضافية.وبشأن شمول القدرات النووية الباكستانية بالاتفاق، قال أصف: "ما نملكه من قدرات سيكون متاحا تماما بموجب هذا الميثاق. ولكن دعني أوضح أنه منذ أن أصبحت باكستان دولة نووية، لم يشكك أحد أبدا في مكانتنا كقوة نووية مسؤولة".وشدد على أن باكستان دأبت على فتح منشآتها النووية للتفتيش ولم ترتكب أي انتهاكات، مضيفا: "هذا يتناقض مع إسرائيل التي لم تسمح بأي تفتيش على منشآتها".ويوم الأربعاء الماضي، وقعَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.وأكدت أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في الديوان الملكي في قصر اليمامة في الرياض، محمد شهباز شريف، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة وباكستان، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

