آلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.. فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
آلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.. فيديو
آلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.. فيديو
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تل أبيب والقدس وحيفا شهدت مسيرات حاشدة، ونظمت مظاهرات في عدة مواقع أخرى داخل إسرائيل. وأكدت أن نحو ألف متظاهر خرجوا في مسيرة للتظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء، بعد إجلاء عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قسرا من هناك. ونقلت الصحيفة عن عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الشرطة طردتهم من أمام منزل نتنياهو، حيث وجه شقيق الرهينة نمرود كوهين رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "نتنياهو يدمر إرثك، لا تسمح له بذلك".بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لعائلات الأسرى والرهائن من الاقتراب من الحواجز المنتشرة حول منزل نتنياهو، في وقت نهرت عناصر الشرطة عضوة الكنيست، نوعما لازيمي من أمام تلك الحواجز.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
تظاهر آلاف إسرائيليين، اليوم السبت، في مواقع مختلفة من أنحاء إسرائيل، أهمها أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تل أبيب والقدس وحيفا شهدت مسيرات حاشدة، ونظمت مظاهرات في عدة مواقع أخرى داخل إسرائيل.
وأكدت أن نحو ألف متظاهر خرجوا في مسيرة للتظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء، بعد إجلاء عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قسرا من هناك.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
قيادي في فتح لـ "سبوتنيك": الفيتو الأمريكي ضد غزة دليل على هشاشة المنظومة الدولية البالية
19:53 GMT
ونقلت الصحيفة عن عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الشرطة طردتهم من أمام منزل نتنياهو، حيث وجه شقيق الرهينة نمرود كوهين رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "نتنياهو يدمر إرثك، لا تسمح له بذلك".
بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لعائلات الأسرى والرهائن من الاقتراب من الحواجز المنتشرة حول منزل نتنياهو، في وقت نهرت عناصر الشرطة عضوة الكنيست، نوعما لازيمي من أمام تلك الحواجز.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
