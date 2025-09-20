https://sarabic.ae/20250920/آلاف-يتظاهرون-أمام-منزل-نتنياهو-في-القدس-للمطالبة-بوقف-الحرب-وإعادة-المحتجزين-فيديو-1105079434.html

آلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.. فيديو

تظاهر آلاف إسرائيليين، اليوم السبت، في مواقع مختلفة من أنحاء إسرائيل، أهمها أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تل أبيب والقدس وحيفا شهدت مسيرات حاشدة، ونظمت مظاهرات في عدة مواقع أخرى داخل إسرائيل. وأكدت أن نحو ألف متظاهر خرجوا في مسيرة للتظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء، بعد إجلاء عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قسرا من هناك. ونقلت الصحيفة عن عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الشرطة طردتهم من أمام منزل نتنياهو، حيث وجه شقيق الرهينة نمرود كوهين رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "نتنياهو يدمر إرثك، لا تسمح له بذلك".بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لعائلات الأسرى والرهائن من الاقتراب من الحواجز المنتشرة حول منزل نتنياهو، في وقت نهرت عناصر الشرطة عضوة الكنيست، نوعما لازيمي من أمام تلك الحواجز.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.

