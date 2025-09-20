https://sarabic.ae/20250920/انطلاق-فعاليات-المسابقة-الموسيقية-الدولية-إنترفيجن-في-صالة-لايف-أرينا-فيديو-1105076482.html

انطلاق فعاليات المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في صالة لايف أرينا.. فيديو

انطلاق فعاليات المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في صالة لايف أرينا.. فيديو

انطلقت فعاليات المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025" في صالة لايف أرينا بالعاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم السبت. 20.09.2025

وذكرت مراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو. وأكدت تواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها، حيث توافد مشاهدون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة. وقبل بدء نهائي مسابقة "إنترفيجن" في صالة "لايف أرينا"، اجتمع المشاهدون بما فيهم الضيوف الأجانب ليؤدوا معا أغنية "ماتوشكا" للمغنية تاتيانا كورتوكوفا الروسية.وأصبحت الأغنية المستوحاة من الفلكلور ذات الطابع الوطني، والمعروفة بمزجها بين الرموز الثقافية الروسية وموسيقى البوب الحديثة، واحدة من أكثر الأغاني تميزا وانتشارا في السنوات الأخيرة. وفي السياق نفسه، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو خاصة لضيوف ومشاركي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، واصفا نهائي المسابقة بأنه من أكثر الفعاليات الثقافية المرتقبة هذا العام. وأكد بوتين أن روسيا كانت ولا تزال منفتحة على التواصل والتعاون، محترمة تقاليد وقيم الآخرين، قائلا في كلمة فيديو خاصة للمشاركين في المسابقة: "لطالما كانت روسيا، ولا تزال، بلدا منفتحا على التواصل والتعاون الإبداعي. نحن نعتز بتقاليدنا ونحترم تقاليد الآخرين".وأضاف الرئيس الروسي: "يشهد العالم المعاصر تغيرات سريعة، وهناك حاجة متزايدة إلى العدالة، وإلى تمتع واسع ومتساوٍ بثمار التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وللشعوب الحق في التنمية الحرة والحفاظ على هويتها". وقال بوتين في كلمته الترحيبية بالمشاركين في مسابقة إنترفيجن: "أتمنى لجميع المتسابقين أداء ناجحا وتقديرا مستحقا. أتمنى أن يشعر كل واحد منكم بدعم الجمهور الصادق والمخلص". سبق وأن وقع بوتين سابقا مرسوما يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.

