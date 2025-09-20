باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية حتى 24 أكتوبر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية حتى 24 أكتوبر

أعلنت باكستان تمديد الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.
ونقل الموقع الإلكتروني "داون" الباكستاني، مساء اليوم السبت، عن هيئة الطيران المدني الباكستانية (PAA) تمديد الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الهند تهدد باكستان بهجمات صاروخية في حال وقوع أي هجوم إرهابي آخر
2 أغسطس, 19:14 GMT
فيما كانت الحكومة في باكستان قد أعلنت الشهر الماضي تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية لشهر إضافي حتى الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.
واتهمت الهند، باكستان، بالوقوف وراء الهجوم الدموي الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي، بمنطقة باهالجام في كشمير، في الوقت الذي نفت باكستان تلك الاتهامات بشدة وطالبت بتحقيق محايد.
وفي الرابع والعشرين من أبريل الماضي، أعلن كبار قادة الجيش الباكستاني سلسلة من الإجراءات، من بينها إغلاق المجال الجوي بشكل فوري أمام جميع الطائرات المملوكة أو المشغلة من قبل الهند، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وذلك ردا على الإجراءات العدائية التي اتخذتها نيودلهي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدًا أن "أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ "براهموس" المجنحة، التي تُنتَج ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا".
وأوضح مودي، في تصريحات له خلال كلمة ألقاها في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيتم الآن في مدينة لكناو بولاية أوتار براديش، وفقا لموقع "إنديا نيوز ستريم"، وأردف: "إذا أخطأت باكستان مجددا، فإن هذه الصواريخ ستكون جاهزة لتدمير الإرهابيين".
وأشار إلى أن "مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم"، مؤكدًا أن الصواريخ "ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية".
