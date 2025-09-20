https://sarabic.ae/20250920/باكستان-تمدد-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الهندية-حتى-24-أكتوبر-1105068806.html
باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية حتى 24 أكتوبر
أعلنت باكستان تمديد الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل. 20.09.2025
ونقل الموقع الإلكتروني "داون" الباكستاني، مساء اليوم السبت، عن هيئة الطيران المدني الباكستانية (PAA) تمديد الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.فيما كانت الحكومة في باكستان قد أعلنت الشهر الماضي تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية لشهر إضافي حتى الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.واتهمت الهند، باكستان، بالوقوف وراء الهجوم الدموي الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي، بمنطقة باهالجام في كشمير، في الوقت الذي نفت باكستان تلك الاتهامات بشدة وطالبت بتحقيق محايد.وفي الرابع والعشرين من أبريل الماضي، أعلن كبار قادة الجيش الباكستاني سلسلة من الإجراءات، من بينها إغلاق المجال الجوي بشكل فوري أمام جميع الطائرات المملوكة أو المشغلة من قبل الهند، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وذلك ردا على الإجراءات العدائية التي اتخذتها نيودلهي.وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدًا أن "أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ "براهموس" المجنحة، التي تُنتَج ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا".وأوضح مودي، في تصريحات له خلال كلمة ألقاها في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيتم الآن في مدينة لكناو بولاية أوتار براديش، وفقا لموقع "إنديا نيوز ستريم"، وأردف: "إذا أخطأت باكستان مجددا، فإن هذه الصواريخ ستكون جاهزة لتدمير الإرهابيين".وأشار إلى أن "مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم"، مؤكدًا أن الصواريخ "ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية".
أعلنت باكستان تمديد الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.
