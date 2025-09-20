خبير: بايدن ترك إرثا من "الفساد الوحشي" وضعف الجيش الأمريكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
https://sarabic.ae/20250920/خبير-بايدن-ترك-إرثا-من-الفساد-الوحشي-وضعف-الجيش-الأمريكي-1105054766.html
خبير: بايدن ترك إرثا من "الفساد الوحشي" وضعف الجيش الأمريكي
خبير: بايدن ترك إرثا من "الفساد الوحشي" وضعف الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
علق المحلل الأرجنتيني، كريستيان لاميسا، على ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم رفع السرية عنها مؤخرا والتي تكشف عن المزيد من مزاعم الرشوة المتعلقة بالرئيس... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T07:55+0000
2025-09-20T07:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093120317_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_72e9b6944a9cee59312eebd5c29b3a7f.jpg
وقال لاميسا لوكالة "سبوتنيك": "فسادًا كهذا مستمر، حتى داخل الحزب الديمقراطي. المهم الآن هو التأثير العالمي المحتمل وكيف يكشف طبيعة القطاعات السياسية العالمية التي تخدم النفوذ الاقتصادي".وأوضح أن تاريخ الولايات المتحدة سيُخلّد بايدن كواحد من أسوأ الرؤساء الذين تولوا السلطة على الإطلاق: فقد ترك وراءه بلدًا عاجزًا عسكريًا عن مواجهة أي قوة، واقتصادًا مُدمّرًا تمامًا.وندد لاميسا ببايدن ووصفه بأنه "سياسي متشدد وخاضع للمجمع العسكري الصناعي"، وهو الأمر الذي أضاف إلى "ملايين الأرواح التي فقدت في أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون (جندي أوكراني)، والذين لا يزال عددهم في ازدياد" بسبب "طموحات بايدن والفساد الوحشي".وفيما يتعلق بالمساعدات الغربية لأوكرانيا، قال لاميسا إن "معظم المليارات من الدولارات انتهت في جيوب مسؤولين فاسدين في الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا نفسها".في قت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلفه، جو بايدن، استُخدم بشكل غير قانوني لحكم البلاد.نائب أمريكي يطالب باستجواب نائبة بايدن وزوجته بشأن صحة الرئيس السابقدميترييف حول "فضيحة التدخل الروسي" في أمريكا: كذبة واحدة من أكاذيب كثيرة
https://sarabic.ae/20250909/دميترييف-الولايات-المتحدة-في-عهد-بايدن-أسهمت-في-نمو-عدد-المجرمين-1104642313.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093120317_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1aaa288d3f63705c31f2263a6c01d1d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

خبير: بايدن ترك إرثا من "الفساد الوحشي" وضعف الجيش الأمريكي

07:55 GMT 20.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوسط، يصل لإلقاء كلمة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوسط، يصل لإلقاء كلمة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
علق المحلل الأرجنتيني، كريستيان لاميسا، على ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم رفع السرية عنها مؤخرا والتي تكشف عن المزيد من مزاعم الرشوة المتعلقة بالرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر، قائلا إن "هذه العلاقات الفاسدة أمر فظيع، لكنها ليست جديدة".
وقال لاميسا لوكالة "سبوتنيك": "فسادًا كهذا مستمر، حتى داخل الحزب الديمقراطي. المهم الآن هو التأثير العالمي المحتمل وكيف يكشف طبيعة القطاعات السياسية العالمية التي تخدم النفوذ الاقتصادي".

وأشار إلى أن الناس في بلدان أخرى قد يبدأون في رؤية فساد مماثل وإسقاط مثل هذه الحكومات، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا.

وأوضح أن تاريخ الولايات المتحدة سيُخلّد بايدن كواحد من أسوأ الرؤساء الذين تولوا السلطة على الإطلاق: فقد ترك وراءه بلدًا عاجزًا عسكريًا عن مواجهة أي قوة، واقتصادًا مُدمّرًا تمامًا.

ويحاول ترامب، دون نجاح يُذكر، إنقاذ الوضع، كما أشار المحلل.

وندد لاميسا ببايدن ووصفه بأنه "سياسي متشدد وخاضع للمجمع العسكري الصناعي"، وهو الأمر الذي أضاف إلى "ملايين الأرواح التي فقدت في أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون (جندي أوكراني)، والذين لا يزال عددهم في ازدياد" بسبب "طموحات بايدن والفساد الوحشي".
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين
9 سبتمبر, 06:46 GMT
وفيما يتعلق بالمساعدات الغربية لأوكرانيا، قال لاميسا إن "معظم المليارات من الدولارات انتهت في جيوب مسؤولين فاسدين في الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا نفسها".
في قت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلفه، جو بايدن، استُخدم بشكل غير قانوني لحكم البلاد.
نائب أمريكي يطالب باستجواب نائبة بايدن وزوجته بشأن صحة الرئيس السابق
دميترييف حول "فضيحة التدخل الروسي" في أمريكا: كذبة واحدة من أكاذيب كثيرة
