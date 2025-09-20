https://sarabic.ae/20250920/خبير-بايدن-ترك-إرثا-من-الفساد-الوحشي-وضعف-الجيش-الأمريكي-1105054766.html
خبير: بايدن ترك إرثا من "الفساد الوحشي" وضعف الجيش الأمريكي
خبير: بايدن ترك إرثا من "الفساد الوحشي" وضعف الجيش الأمريكي
علق المحلل الأرجنتيني، كريستيان لاميسا، على ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم رفع السرية عنها مؤخرا والتي تكشف عن المزيد من مزاعم الرشوة المتعلقة بالرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر، قائلا إن "هذه العلاقات الفاسدة أمر فظيع، لكنها ليست جديدة".
وقال لاميسا لوكالة "سبوتنيك": "فسادًا كهذا مستمر، حتى داخل الحزب الديمقراطي. المهم الآن هو التأثير العالمي المحتمل وكيف يكشف طبيعة القطاعات السياسية العالمية التي تخدم النفوذ الاقتصادي".وأوضح أن تاريخ الولايات المتحدة سيُخلّد بايدن كواحد من أسوأ الرؤساء الذين تولوا السلطة على الإطلاق: فقد ترك وراءه بلدًا عاجزًا عسكريًا عن مواجهة أي قوة، واقتصادًا مُدمّرًا تمامًا.وندد لاميسا ببايدن ووصفه بأنه "سياسي متشدد وخاضع للمجمع العسكري الصناعي"، وهو الأمر الذي أضاف إلى "ملايين الأرواح التي فقدت في أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون (جندي أوكراني)، والذين لا يزال عددهم في ازدياد" بسبب "طموحات بايدن والفساد الوحشي".وفيما يتعلق بالمساعدات الغربية لأوكرانيا، قال لاميسا إن "معظم المليارات من الدولارات انتهت في جيوب مسؤولين فاسدين في الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا نفسها".في قت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلفه، جو بايدن، استُخدم بشكل غير قانوني لحكم البلاد.نائب أمريكي يطالب باستجواب نائبة بايدن وزوجته بشأن صحة الرئيس السابقدميترييف حول "فضيحة التدخل الروسي" في أمريكا: كذبة واحدة من أكاذيب كثيرة
علق المحلل الأرجنتيني، كريستيان لاميسا، على ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم رفع السرية عنها مؤخرا والتي تكشف عن المزيد من مزاعم الرشوة المتعلقة بالرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر، قائلا إن "هذه العلاقات الفاسدة أمر فظيع، لكنها ليست جديدة".
وقال لاميسا لوكالة "سبوتنيك": "فسادًا كهذا مستمر، حتى داخل الحزب الديمقراطي. المهم الآن هو التأثير العالمي المحتمل وكيف يكشف طبيعة القطاعات السياسية العالمية التي تخدم النفوذ الاقتصادي".
وأشار إلى أن الناس في بلدان أخرى قد يبدأون في رؤية فساد مماثل وإسقاط مثل هذه الحكومات، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا.
وأوضح أن تاريخ الولايات المتحدة سيُخلّد بايدن كواحد من أسوأ الرؤساء الذين تولوا السلطة على الإطلاق: فقد ترك وراءه بلدًا عاجزًا عسكريًا عن مواجهة أي قوة، واقتصادًا مُدمّرًا تمامًا.
ويحاول ترامب، دون نجاح يُذكر، إنقاذ الوضع، كما أشار المحلل.
وندد لاميسا ببايدن ووصفه بأنه "سياسي متشدد وخاضع للمجمع العسكري الصناعي"، وهو الأمر الذي أضاف إلى "ملايين الأرواح التي فقدت في أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون (جندي أوكراني)، والذين لا يزال عددهم في ازدياد" بسبب "طموحات بايدن والفساد الوحشي".
وفيما يتعلق بالمساعدات الغربية لأوكرانيا، قال لاميسا إن "معظم المليارات من الدولارات انتهت في جيوب مسؤولين فاسدين في الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا نفسها".
في قت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلفه، جو بايدن، استُخدم بشكل غير قانوني لحكم البلاد.