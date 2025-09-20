رئيس النواب الأمريكي يحذر من كارثة ستواجه بلاده مطلع أكتوبر المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس النواب الأمريكي يحذر من كارثة ستواجه بلاده مطلع أكتوبر المقبل
رئيس النواب الأمريكي يحذر من كارثة ستواجه بلاده مطلع أكتوبر المقبل
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، بأن بلاده ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع أكتوبر المقبل. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T16:56+0000
2025-09-20T16:56+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
وجاءت تصريحات جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب قرار مجلس الشيوخ القاضي برفض مشروع قانون التمويل المؤقت.وقال جونسون "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".ويشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان يفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.في وقت علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج التصويت قائلا: إنه "لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي"، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.ويذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وإذا لم يعتمد الكونغرس قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.
https://sarabic.ae/20250911/مجلس-النواب-الأمريكي-يلغي-تفويضات-الحرب-في-العراق-1104743010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، بأن بلاده ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع أكتوبر المقبل.
وجاءت تصريحات جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب قرار مجلس الشيوخ القاضي برفض مشروع قانون التمويل المؤقت.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق
11 سبتمبر, 12:30 GMT
وقال جونسون "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان يفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في وقت علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج التصويت قائلا: إنه "لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي"، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.
ويذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وإذا لم يعتمد الكونغرس قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.
