https://sarabic.ae/20250920/رئيس-النواب-الأمريكي-يحذر-من-كارثة-ستواجه-بلاده-مطلع-أكتوبر-المقبل-1105073475.html
رئيس النواب الأمريكي يحذر من كارثة ستواجه بلاده مطلع أكتوبر المقبل
رئيس النواب الأمريكي يحذر من كارثة ستواجه بلاده مطلع أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، بأن بلاده ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع أكتوبر المقبل. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T16:56+0000
2025-09-20T16:56+0000
2025-09-20T16:56+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
وجاءت تصريحات جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب قرار مجلس الشيوخ القاضي برفض مشروع قانون التمويل المؤقت.وقال جونسون "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".ويشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان يفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.في وقت علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج التصويت قائلا: إنه "لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي"، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.ويذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وإذا لم يعتمد الكونغرس قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.
https://sarabic.ae/20250911/مجلس-النواب-الأمريكي-يلغي-تفويضات-الحرب-في-العراق-1104743010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a0f4586e1e562533398792f21f270f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
رئيس النواب الأمريكي يحذر من كارثة ستواجه بلاده مطلع أكتوبر المقبل
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، بأن بلاده ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع أكتوبر المقبل.
وجاءت تصريحات جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب قرار مجلس الشيوخ القاضي برفض مشروع قانون التمويل المؤقت.
وقال جونسون "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي
قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان يفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في وقت علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
على نتائج التصويت قائلا: إنه "لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي"، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.
ويذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وإذا لم يعتمد الكونغرس قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.