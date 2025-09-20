https://sarabic.ae/20250920/طفرة-في-تكنولوجيا-التبريد-تضاعف-الكفاءة-تقريبا-باستخدام-مواد-كهروحرارية-مهندسة-نانويا--1105080144.html
طفرة في تكنولوجيا التبريد تضاعف الكفاءة تقريبا باستخدام مواد كهروحرارية مهندسة نانويا
طفرة في تكنولوجيا التبريد تضاعف الكفاءة تقريبا باستخدام مواد كهروحرارية مهندسة نانويا
سبوتنيك عربي
طور باحثون تقنية تبريد جديدة تعمل بالحالة الصلبة، تقدم ضعف كفاءة الأنظمة الحالية، حيث يستخدم هذا الابتكار موادا كهروحرارية مُهندسة نانويا لتحقيق تبريد مدمج،... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T20:52+0000
2025-09-20T20:52+0000
2025-09-20T20:52+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
تكنولوجيا
نانو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105079988_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c447db386d9989514431900b5524c5e.jpg
أحرز باحثون في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية تقدما كبيرا في تكنولوجيا التبريد، حيث طوروا نظام تبريد كهروحراري جديد يعمل بالحالة الصلبة باستخدام مواد نانوية متطورة.تعرف هذه المواد باسم "الهياكل الشبكية الفائقة المُهندسة هرميا المتحكم بها" (CHESS)، وقد مكنت هذه المواد من تصنيع أجهزة تبريد تفوق كفاءتها بمرتين تقريبا كفاءة تلك التي تستخدم مواد كهروحرارية سائبة تقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".إلى جانب الأداء المحسن، تتطلب مواد CHESS حجما صغيرا للغاية، بحجم حبة رمل تقريبا، لكل وحدة تبريد، ما يبشر بتوفير كبير في التكاليف وكفاءة استخدام المواد.تتوافق عملية التصنيع هذه، مع أساليب تصنيع رقائق أشباه الموصلات، مما يسهل الإنتاج الضخم، ويتيح تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع.علاوة على ذلك، يمكن لهذه المواد تحويل فروق درجات الحرارة إلى طاقة كهربائية، مما يفتح آفاقا جديدة لحصاد الطاقة في التقنيات القابلة للارتداء وتطبيقات الطيران، ويخطط الباحثون لتوسيع نطاق هذه التقنية لتشمل أنظمة أكبر، ودمج تحسينات معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة في بيئات التبريد المجزأة.علماء روس يحققون رقما قياسيا عالميا في دقة الحوسبة الكمومية
https://sarabic.ae/20250823/علماء-يبتكرون-خلايا-شمسية-صغيرة-تعمل-بالإضاءة-الداخلية-1104073349.html
https://sarabic.ae/20250920/هل-أصبح-المشي-والركض-مصدرا-نظيفا-للطاقة--1105073605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105079988_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_1b9726173c0b729f1486ae2bb2ca1dbe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, دراسات, تكنولوجيا, نانو
العالم, علوم, دراسات, تكنولوجيا, نانو
طفرة في تكنولوجيا التبريد تضاعف الكفاءة تقريبا باستخدام مواد كهروحرارية مهندسة نانويا
طور باحثون تقنية تبريد جديدة تعمل بالحالة الصلبة، تقدم ضعف كفاءة الأنظمة الحالية، حيث يستخدم هذا الابتكار موادا كهروحرارية مُهندسة نانويا لتحقيق تبريد مدمج، هادئ، وموفر للطاقة. يبشر هذا الابتكار بتحويل تطبيقات التبريد من الأجهزة الصغيرة إلى أنظمة تكييف وتدفئة واسعة النطاق.
أحرز باحثون في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية تقدما كبيرا في تكنولوجيا التبريد، حيث طوروا نظام تبريد كهروحراري جديد يعمل بالحالة الصلبة باستخدام مواد نانوية متطورة.
تعرف هذه المواد باسم "الهياكل الشبكية الفائقة المُهندسة هرميا المتحكم بها" (CHESS)، وقد مكنت هذه المواد من تصنيع أجهزة تبريد تفوق كفاءتها بمرتين تقريبا كفاءة تلك التي تستخدم مواد كهروحرارية سائبة تقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي
".
حيث ابتكر الباحثون أغشية رقيقة تحسن بشكل كبير من قدرة ضخ الحرارة وكفاءة الطاقة، باستخدام تقنيات هندسة النانو، وخاصة ترسيب البخار الكيميائي المعدني العضوي، وفي الاختبارات التجريبية، تفوقت وحدات التبريد المُصنعة من مواد الأغشية الرقيقة على الوحدات الحرارية الكهربائية التقليدية السائبة بنسبة تقارب 100% في الكفاءة، عند درجة حرارة الغرفة، ما يترجم إلى زيادة في الكفاءة بنسبة 70-75% في أنظمة التبريد المتكاملة.
إلى جانب الأداء المحسن، تتطلب مواد CHESS حجما صغيرا للغاية، بحجم حبة رمل تقريبا، لكل وحدة تبريد، ما يبشر بتوفير كبير في التكاليف وكفاءة استخدام المواد.
تتوافق عملية التصنيع هذه، مع أساليب تصنيع رقائق أشباه الموصلات، مما يسهل الإنتاج الضخم، ويتيح تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع.
تتجاوز آثار هذا الإنجاز حدود التبريد، إذ يمكن للأجهزة الكهروحرارية ذات الحالة الصلبة، أن تحل محل المبردات الضخمة كثيفة الاستهلاك للطاقة القائمة على الضاغط في كل شيء، بدءا من الإلكترونيات الاستهلاكية ووصولا إلى أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الكبيرة في المباني.
علاوة على ذلك، يمكن لهذه المواد تحويل فروق درجات الحرارة إلى طاقة كهربائية، مما يفتح آفاقا جديدة لحصاد الطاقة في التقنيات القابلة للارتداء وتطبيقات الطيران،
ويخطط الباحثون لتوسيع نطاق هذه التقنية لتشمل أنظمة أكبر، ودمج تحسينات معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة في بيئات التبريد المجزأة.